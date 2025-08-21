Как использовать MEXC ИИ (Приложение)





Инструмент MEXC ИИ включает в себя три основных модуля: Список рекомендаций ИИ, Новостной радар ИИ и MEXC ИИ. Каждая функция основана на искусственном интеллекте, который проводит комплексный анализ на основе общедоступной рыночной информации и данных платформы для формирования выводов. Эта служба предназначена для предоставления пользователям удобного и эффективного анализа рынка криптовалют и поддержки в принятии решений.









Список рекомендаций ИИ использует интеллектуальный анализ публичной рыночной информации и данных платформы для создания рейтингов лонг/шорт данных, охватывающих динамику спотового и фьючерсного рынков различных криптовалют. Он также выделяет соответствующие ключевые слова, чтобы помочь пользователям быстро понять настроения и тенденции рынка. Обратите внимание, что эта информация носит исключительно справочный характер, не проверялась вручную и не является инвестиционным советом.





Как использовать:

1) Откройте приложение MEXC и авторизуйтесь.

2) Нажмите «Рекомендуемые AI» на панели быстрого доступа под каруселью на главной странице.

3) Переключитесь на «Спот» или «Фьючерсы», чтобы просмотреть информацию о лонг/шорт позициях и сигнальные метки для различных торговых пар на текущем рынке.









Вы можете объединить информацию из списка рекомендаций ИИ с рыночными данными, полученными из других источников, провести комплексный анализ и затем принять инвестиционные решения.









Новостной радар ИИ собирает ключевые новости, отобранные ИИ путем фильтрации публичной рыночной информации, уделяя особое внимание событиям и изменениям, которые могут вызвать колебания цен на криптовалюту. Пользователи могут быстро получать информацию об изменениях на рынке благодаря этим обновлениям и одним касанием переходить непосредственно в торговый интерфейс соответствующего токена для быстрой и удобной покупки/продажи.





Как использовать

1) Откройте приложение MEXC и авторизуйтесь.

2) Нажмите кнопку «НайтиAI» внизу главной страницы.

3) Страница развернется до «Новостного радара», где будут отображаться актуальные и наиболее важные новости и события рынка.









Новостной радар ИИ не только помогает вам мгновенно отслеживать актуальные события рынка, но и поддерживает доступ к торговле токенами в одно касание, что позволяет вам своевременно использовать инвестиционные возможности. Кроме того, вы можете использовать функцию «Подписаться на новости», чтобы своевременно получать последние обновления и не пропустить важные события на рынке.





Подписавшиеся пользователи будут получать push-уведомления. Каждый день платформа собирает важные новости и аналитические материалы и отправляет их подписчикам. Если вы считаете, что обновлений слишком много, просто нажмите «Отписаться», чтобы прекратить их получение.









MEXC ИИ предлагает общение на естественном языке, позволяя пользователям напрямую задавать ИИ вопросы о рынке криптовалют, анализе политики, торговых стратегиях и многом другом. Основываясь на общедоступных рыночных данных и собственных интеллектуальных аналитических возможностях, MEXC ИИ предоставляет подробные ответы и персонализированные рекомендации, чтобы помочь сделать инвестиционные решения более обоснованными и эффективными.





Как использовать:

1) Откройте приложение MEXC и авторизуйтесь.

2) Нажмите на плавающую кнопку внизу главной страницы, чтобы перейти на страницу MEXC ИИ.

3) На странице MEXC ИИ начните разговор с ИИ-помощником, введя свой вопрос.

4) MEXC ИИ предоставит профессиональные ответы на основе последней рыночной информации.





Примечание: Если плавающая кнопка на главной странице мешает вам, вы можете нажать и удерживать ее, чтобы отключить.









MEXC ИИ не только повышает эффективность сбора информации, но и предлагает пользователям более полные и глубокие аналитические данные о рынке, выступая в качестве вашего интеллектуального помощника в инвестировании в криптовалюту.





MEXC ИИ стремится предоставлять инвесторам в криптовалюту эффективную, интеллектуальную и удобную поддержку в анализе рынка и принятии решений. Будь то анализ рыночных тенденций, последние новости или персонализированные часто задаваемые вопросы с помощью искусственного интеллекта, MEXC ИИ всегда готов защитить ваши инвестиции. Обратите внимание, что весь контент генерируется искусственным интеллектом на основе общедоступной рыночной информации, а выводы носят исключительно справочный характер и не являются инвестиционными рекомендациями.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



