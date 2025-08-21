Как использовать MEXC ИИ (Приложение)

Инструмент MEXC ИИ включает в себя три основных модуля: Список рекомендаций ИИ, Новостной радар ИИ и MEXC ИИ. Каждая функция основана на искусственном интеллекте, который проводит комплексный анализ нИнструмент MEXC ИИ включает в себя три основных модуля: Список рекомендаций ИИ, Новостной радар ИИ и MEXC ИИ. Каждая функция основана на искусственном интеллекте, который проводит комплексный анализ н
Инструмент MEXC ИИ включает в себя три основных модуля: Список рекомендаций ИИ, Новостной радар ИИ и MEXC ИИ. Каждая функция основана на искусственном интеллекте, который проводит комплексный анализ на основе общедоступной рыночной информации и данных платформы для формирования выводов. Эта служба предназначена для предоставления пользователям удобного и эффективного анализа рынка криптовалют и поддержки в принятии решений.

1. Список рекомендаций ИИ


Список рекомендаций ИИ использует интеллектуальный анализ публичной рыночной информации и данных платформы для создания рейтингов лонг/шорт данных, охватывающих динамику спотового и фьючерсного рынков различных криптовалют. Он также выделяет соответствующие ключевые слова, чтобы помочь пользователям быстро понять настроения и тенденции рынка. Обратите внимание, что эта информация носит исключительно справочный характер, не проверялась вручную и не является инвестиционным советом.

Как использовать:
1) Откройте приложение MEXC и авторизуйтесь.
2) Нажмите «Рекомендуемые AI» на панели быстрого доступа под каруселью на главной странице.
3) Переключитесь на «Спот» или «Фьючерсы», чтобы просмотреть информацию о лонг/шорт позициях и сигнальные метки для различных торговых пар на текущем рынке.


Вы можете объединить информацию из списка рекомендаций ИИ с рыночными данными, полученными из других источников, провести комплексный анализ и затем принять инвестиционные решения.

2. Новостной радар ИИ


Новостной радар ИИ собирает ключевые новости, отобранные ИИ путем фильтрации публичной рыночной информации, уделяя особое внимание событиям и изменениям, которые могут вызвать колебания цен на криптовалюту. Пользователи могут быстро получать информацию об изменениях на рынке благодаря этим обновлениям и одним касанием переходить непосредственно в торговый интерфейс соответствующего токена для быстрой и удобной покупки/продажи.

Как использовать
1) Откройте приложение MEXC и авторизуйтесь.
2) Нажмите кнопку «НайтиAI» внизу главной страницы.
3) Страница развернется до «Новостного радара», где будут отображаться актуальные и наиболее важные новости и события рынка.


Новостной радар ИИ не только помогает вам мгновенно отслеживать актуальные события рынка, но и поддерживает доступ к торговле токенами в одно касание, что позволяет вам своевременно использовать инвестиционные возможности. Кроме того, вы можете использовать функцию «Подписаться на новости», чтобы своевременно получать последние обновления и не пропустить важные события на рынке.

Подписавшиеся пользователи будут получать push-уведомления. Каждый день платформа собирает важные новости и аналитические материалы и отправляет их подписчикам. Если вы считаете, что обновлений слишком много, просто нажмите «Отписаться», чтобы прекратить их получение.

3. MEXC ИИ


MEXC ИИ предлагает общение на естественном языке, позволяя пользователям напрямую задавать ИИ вопросы о рынке криптовалют, анализе политики, торговых стратегиях и многом другом. Основываясь на общедоступных рыночных данных и собственных интеллектуальных аналитических возможностях, MEXC ИИ предоставляет подробные ответы и персонализированные рекомендации, чтобы помочь сделать инвестиционные решения более обоснованными и эффективными.

Как использовать:
1) Откройте приложение MEXC и авторизуйтесь.
2) Нажмите на плавающую кнопку внизу главной страницы, чтобы перейти на страницу MEXC ИИ.
3) На странице MEXC ИИ начните разговор с ИИ-помощником, введя свой вопрос.
4) MEXC ИИ предоставит профессиональные ответы на основе последней рыночной информации.

Примечание: Если плавающая кнопка на главной странице мешает вам, вы можете нажать и удерживать ее, чтобы отключить.


MEXC ИИ не только повышает эффективность сбора информации, но и предлагает пользователям более полные и глубокие аналитические данные о рынке, выступая в качестве вашего интеллектуального помощника в инвестировании в криптовалюту.

MEXC ИИ стремится предоставлять инвесторам в криптовалюту эффективную, интеллектуальную и удобную поддержку в анализе рынка и принятии решений. Будь то анализ рыночных тенденций, последние новости или персонализированные часто задаваемые вопросы с помощью искусственного интеллекта, MEXC ИИ всегда готов защитить ваши инвестиции. Обратите внимание, что весь контент генерируется искусственным интеллектом на основе общедоступной рыночной информации, а выводы носят исключительно справочный характер и не являются инвестиционными рекомендациями.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

