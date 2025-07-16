В этом руководстве показано, как войти в MEXC с помощью стороннего аккаунта на веб-платформе. Шаги для мобильного приложения аналогичны. 1. Вход в MEXC со сторонним аккаунтом Зайдите на официальный саВ этом руководстве показано, как войти в MEXC с помощью стороннего аккаунта на веб-платформе. Шаги для мобильного приложения аналогичны. 1. Вход в MEXC со сторонним аккаунтом Зайдите на официальный са
Как войти в MEXC с помощью стороннего аккаунта

16 июля 2025 г.MEXC
В этом руководстве показано, как войти в MEXC с помощью стороннего аккаунта на веб-платформе. Шаги для мобильного приложения аналогичны.

1. Вход в MEXC со сторонним аккаунтом


Зайдите на официальный сайт MEXC и нажмите кнопку «Войти» на главной странице.


Чтобы войти в MEXC, выберите один из поддерживаемых методов входа от третьих сторон. В настоящее время платформа предлагает такие варианты, как Google, Apple, MetaMask и Telegram. В этом руководстве мы продемонстрируем процесс входа с использованием аккаунта Google.


Нажмите на значок Google, чтобы открыть всплывающее окно для входа в Google. Выберите свой аккаунт Google, чтобы продолжить вход в MEXC.


Ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности, затем нажмите «Продолжить», чтобы продолжить.


2. Привязка стороннего аккаунта к MEXC


После входа в систему с помощью стороннего аккаунта (например, Google) вы будете перенаправлены на страницу привязки аккаунта. Нажмите «Привязать к существующему аккаунту MEXC».

Примечание: каждый сторонний аккаунт может быть привязан только к одному аккаунту MEXC.


Введите адрес электронной почты и пароль аккаунта MEXC, который вы хотите привязать, затем нажмите «Войти».


Пройдите проверку безопасности.


После ввода кода подтверждения электронной почты (или аутентификатора) нажмите «Подтвердить». После успешного входа в систему вы будете перенаправлены на главную страницу MEXC.


Нажмите на «Безопасность» под значком вашего профиля, в разделе «Вход с помощью стороннего аккаунта» вы увидите, что ваш аккаунт MEXC был успешно привязан к стороннему аккаунту.


3. Привязка стороннего аккаунта при входе в MEXC


Если вы уже вошли в свой аккаунт MEXC и хотите привязать сторонний аккаунт, выполните следующие действия:

1) Нажмите на значок своего профиля в правом верхнем углу и перейдите в раздел «Безопасность».
2) В разделе «Вход с помощью стороннего аккаунта» просмотрите поддерживаемые сторонние платформы.
3) Нажмите «Привязать» рядом с выбранной платформой и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс.


4. Отвязка стороннего аккаунта от MEXC


В разделе «Безопасность» перейдите в раздел «Вход с помощью стороннего аккаунта». Найдите уже привязанный сторонний аккаунт и нажмите «Отвязать», чтобы убрать привязку.


Появится всплывающее окно с подтверждением. Нажмите «Подтвердить», чтобы завершить процесс отвязки.


