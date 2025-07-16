



В этом руководстве показано, как войти в MEXC с помощью стороннего аккаунта на веб-платформе. Шаги для мобильного приложения аналогичны.









«Войти» на главной странице. Зайдите на официальный сайт MEXC и нажмите кнопкуна главной странице.









Чтобы войти в MEXC, выберите один из поддерживаемых методов входа от третьих сторон. В настоящее время платформа предлагает такие варианты, как Google, Apple, MetaMask и Telegram. В этом руководстве мы продемонстрируем процесс входа с использованием аккаунта Google.









Нажмите на значок Google, чтобы открыть всплывающее окно для входа в Google. Выберите свой аккаунт Google, чтобы продолжить вход в MEXC.









Ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности, затем нажмите «Продолжить», чтобы продолжить.













После входа в систему с помощью стороннего аккаунта (например, Google) вы будете перенаправлены на страницу привязки аккаунта. Нажмите «Привязать к существующему аккаунту MEXC».





Примечание: каждый сторонний аккаунт может быть привязан только к одному аккаунту MEXC.









Введите адрес электронной почты и пароль аккаунта MEXC, который вы хотите привязать, затем нажмите «Войти».









Пройдите проверку безопасности.









После ввода кода подтверждения электронной почты (или аутентификатора) нажмите «Подтвердить». После успешного входа в систему вы будете перенаправлены на главную страницу MEXC.









Нажмите на «Безопасность» под значком вашего профиля, в разделе «Вход с помощью стороннего аккаунта» вы увидите, что ваш аккаунт MEXC был успешно привязан к стороннему аккаунту.













Если вы уже вошли в свой аккаунт MEXC и хотите привязать сторонний аккаунт, выполните следующие действия:





1) Нажмите на значок своего профиля в правом верхнем углу и перейдите в раздел «Безопасность».

2) В разделе «Вход с помощью стороннего аккаунта» просмотрите поддерживаемые сторонние платформы.

3) Нажмите «Привязать» рядом с выбранной платформой и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс.













В разделе «Безопасность» перейдите в раздел «Вход с помощью стороннего аккаунта». Найдите уже привязанный сторонний аккаунт и нажмите «Отвязать», чтобы убрать привязку.









Появится всплывающее окно с подтверждением. Нажмите «Подтвердить», чтобы завершить процесс отвязки.









Отказ от ответственности: Данный материал не является советом по инвестициям, налогам, юридическим вопросам, финансам, бухгалтерскому учету, консалтингу или любым другим сопутствующим услугам, а также не является рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для ознакомления и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски и инвестируйте с осторожностью. Все инвестиционные решения и их результаты являются исключительной ответственностью пользователя.







