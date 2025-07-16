На платформе MEXC можно увидеть две версии графика K-линии: Базовая и TradingView. На примере токена MX мы расскажем, как настроить параметры и технические индикаторы для графиков К-линии. 1. Базовая На платформе MEXC можно увидеть две версии графика K-линии: Базовая и TradingView. На примере токена MX мы расскажем, как настроить параметры и технические индикаторы для графиков К-линии. 1. Базовая
Как настроить цвета и технические индикаторы на графике К-линии

16 июля 2025 г.MEXC
На платформе MEXC можно увидеть две версии графика K-линии: Базовая и TradingView. На примере токена MX мы расскажем, как настроить параметры и технические индикаторы для графиков К-линии.

1. Базовая


Над графиком К-линии расположен символ свечей. Щелкнув на него, можно перейти к настройкам графика К-линии. Здесь можно изменить стандартные японские свечи на пустые свечи или настроить на график линий в соответствии со своими предпочтениями.


Рядом со значком свечи находится кнопка [fx]. Нажав ее, можно задать индикаторы, которые будут отображаться на графике K-линии.


Индикаторы подразделяются на основные индексные и другие индикаторы. Основные индикаторы обычно отображаются на графике К-линии, а другие индикаторы - в области под графиком К-линии. Например, если мы выберем основной индикатор MA и другой индикатор MACD, то их отображение будет выглядеть следующим образом:

На графике К-линии расположены три цветные линии желтого, фиолетового и зеленого цветов, которые представляют собой индикатор MA. Под графиком K-линии расположены отдельные графики для других индикаторов VOL и MACD.


Значок карандаша, расположенный рядом с кнопкой [fx], является инструментом рисования. Щелчок на нем открывает инструменты рисования в левой части графика К-линии. Пользователь может выбрать инструмент для добавления соответствующих линий тренда в соответствии со своими предпочтениями.


Справа от инструмента рисования находится значок-тумблер, обозначающий настройки инструмента отображения. Нажав на него, можно выбрать соответствующие индикаторы отображения, чтобы показать их, и снять выделение, чтобы скрыть их.

Как показано на диаграмме ниже, мы выбрали три варианта отображения данных: Последняя цена, Обратный отсчет и Глубина. На графике К-линии красная пунктирная линия представляет собой линию последней цены, указывающую на то, что цена токена MX составляет 2,8047 USDT. Время под ценой - это обратный отсчет, показывающий время, оставшееся до появления следующего свечного графика. Красная и зеленая области над и под ценой указывают на текущую глубину торговли MX.


2. TradingView


Как и в режиме "Базовый", значок свечи используется для настройки K-линий, а кнопка [fx] - для настройки технических индикаторов.
В TradingView технические индикаторы представлены еще более широко.


Важно отметить, что, нажав кнопку [fx], можно только добавить технические индикаторы. Если необходимо удалить установленный технический индикатор, следует щелкнуть правой кнопкой мыши на графике К-линии и выбрать пункт [Удалить индикаторы].

Как показано на изображении, на график К-линии были добавлены технические индикаторы EMA Cross, представленные оранжевой и зеленой линиями. Щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав [Удалить индикаторы], можно убрать отображение индикатора EMA Cross на графике К-линии.


Справа от кнопки [fx] находится значок приборной панели, который представляет собой функцию настройки графика. Здесь можно настроить отображение на графике различных параметров, таких как цвет, обратный отсчет, максимальная и минимальная цены, названия токенов и другую специфическую информацию.


В TradingView инструменты рисования постоянно доступны с левой стороны, что позволяет в любой момент нарисовать ценовые тренды в соответствии с вашими предпочтениями.

3. Настройки в приложении


Поскольку размер дисплея приложения значительно меньше, чем у сайта, все настройки сведены в одну кнопку. В правом верхнем углу графика К-линии расположена кнопка [Подробнее], с помощью которой можно получить доступ к настройкам внешнего вида, настройкам индикатора, настройкам плавающего окна и настройкам рисования.

Настройки отображения включают в себя параметры K-линии, обратный отсчет, настройки темы, цену открытия K-линии и другие параметры внешнего вида.


Помимо уже упомянутых настроек, настройки индикаторов могут быть настроены с помощью ряда кнопок индикаторов, расположенных под графиком К-линии. Первые четыре индикатора - MA, EMA, BOLL и SAR - являются основными индикаторами, последующие - другими индикаторами. Для просмотра всех других индикаторов можно прокручивать график влево и вправо.

Как показано на рисунке ниже, на графике К-линии отображается основной индикатор в виде линии скользящей средней (MA), а под графиком К-линии располагаются гистограммы, отображающие другие индикаторы - VOL и MACD.


Для доступа к настройкам рисования нажмите на кнопку настроек и выберите [Рисование] для входа в режим рисования.

Можно также нажать кнопку полноэкранного режима, расположенную справа от кнопки настроек. В полноэкранном режиме в правом нижнем углу экрана находится значок карандаша. Нажав на него, можно перейти в режим рисования.


