Как рассчитать размер фьючерсной позиции

16 июля 2025 г.MEXC
"Позиция" - распространенный термин в финансовой торговле, который в разных контекстах имеет разные значения. На рынке торговли фьючерсными контрактами под позицией понимается количество купленных или проданных фьючерсных контрактов. Для покупателей, совершающих лонг сделки, она называется лонг позицией, а для продавцов, совершающих шорт сделки, - шорт позицией. Прежде чем рассчитывать размер позиции, необходимо получить базовое представление о понятиях "лонг" и "шорт" позиции.

1. Что такое лонг и шорт позиции?


Лонг позиция - это ситуация, когда трейдер считает, что в будущем рынок, скорее всего, вырастет. В связи с этим он открывает лонг позицию, приобретая определенное количество фьючерсных контрактов, называемое лонг позицией. После покупки по определенной цене трейдеры ждут, пока цена вырастет до целевого уровня, и только после этого продают позицию, чтобы получить прибыль.


С другой стороны, шорт позиция возникает, когда трейдер считает, что в будущем рынок, скорее всего, упадет. В этом случае он продает позицию (определенное количество фьючерсных контрактов), называемую шорт позицией. Продав позицию по определенной цене, трейдеры ждут, пока цена снизится до желаемого уровня, а затем выкупают позицию, чтобы получить прибыль.


2. Что такое управление рисками?


Управление рисками предполагает подготовку к возможности неудачи в любой сделке. Например, после удержания лонг позиции, если рынок вдруг начнет падать, необходимо установить цену выхода. Выход по этой цене, даже если это означает получение убытка, определяет сумму, которой вы готовы рискнуть, - она называется суммой риска. Понесение убытков в пределах этой суммы необходимо, так как это минимизирует риск, не позволяя вашему счету нести убытки, которые ы можете себе позволить.


Определение цены выхода зависит от индивидуальных торговых принципов и стратегий, которые могут быть разными. Она зависит от ваших торговых методов и понимания того, когда рынок совершает значительный разворот, побуждающий вас выйти из сделки, чтобы сократить свои потери. Важно отметить, что разница между ценой выхода и ценой входа, а также абсолютное соотношение между ценами входа называются уровнем стоп-лосс.


Несмотря на то, что методы торговли у разных людей различны, большинство трейдеров устанавливают уровень риска в пределах 0,5-2% от остатка на счете. Это означает, что размер риска по каждой сделке устанавливается в пределах от 0,5% до 2% от общего капитала. Таким образом, даже в случае убытков есть шанс на восстановление или последующую прибыль.
На традиционных финансовых торговых рынках обычно используется принцип 1%-ного инвестирования, допускающий максимальный риск в 1% по каждой сделке. Например, если размер вашего счета составляет 10 000 долларов, то вы можете позволить себе риск в размере 100 долларов на одну сделку.

3. Как рассчитать размер позиции


Формула для расчета размера позиции выглядит следующим образом: Размер позиции = Сумма риска / Уровень стоп-лосса, где Сумма риска = Размер позиции * Уровень риска, а Уровень стоп-лосса = |(Цена входа - Цена выхода)| / Цена входа.


Предположим, что на нашем счете 10 000 долларов, а уровень риска составляет 1%. Таким образом, сумма риска составляет 100 долл.


Предположим, что мы хотим открыть шорт позицию по Биткойну по цене $26 000, установив цену выхода по стоп-лоссу на уровне $27 000, что представляет собой уровень стоп-лосса в 3,8%. В этом случае размер позиции составит $100 / 0,038 = $2 631.


Аналогично, если бы мы открыли лонг позицию по цене $26 000 со стоп-лоссом на уровне $25 000, также с уровнем стоп-лосса 3,8%, то размер позиции составил бы 2 631 долл.


Поэтому размер нашей позиции должен быть установлен на уровне 2 631 долл. Если цена Биткойна достигнет нашей стоп-лосс цены шорт позиции 27 000 долл. или нашей стоп-лосс цены лонг позиции 25 000 долл., то мы понесем убыток в размере 100 долл.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или владению какими-либо активами. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является консультацией по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

