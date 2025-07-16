Анализ PNL фьючерсов относится к процессу оценки и анализа прибылей и убытков во время торговли фьючерсами. Проводя анализ PNL фючерсов, пользователи могут лучше понять и оценить риски и потенциальнуюАнализ PNL фьючерсов относится к процессу оценки и анализа прибылей и убытков во время торговли фьючерсами. Проводя анализ PNL фючерсов, пользователи могут лучше понять и оценить риски и потенциальную
Обучение/Руководства для начинающих/Фьючерсы/Как экспорт...сов на MEXC

Как экспортировать анализ PNL фьючерсов на MEXC

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Фьючерсы#Новички
MemeCore
M$2.23735+8.88%

Анализ PNL фьючерсов относится к процессу оценки и анализа прибылей и убытков во время торговли фьючерсами. Проводя анализ PNL фючерсов, пользователи могут лучше понять и оценить риски и потенциальную доходность своих сделок.

1. Функции анализа PNL фьючерсов


Оценка риска: Учитывая волатильность цен, ликвидность рынка и другие соответствующие факторы, пользователи могут определить уровень риска конкретной фьючерсной сделки. Это помогает пользователям разрабатывать стратегии управления рисками, в том числе устанавливать цены на стоп-лосс и соответствующим образом распределять средства.

Поддержка принятия решений: Понимание потенциальных прибылей и убытков позволяет пользователям принимать более обоснованные решения, в том числе выбирать правильные точки входа и выхода, устанавливать уровни тейк-профита и стоп-лосса, а также корректировать размер позиции.

Оптимизация торговых стратегий: Просматривая исторические данные и оценивая различные торговые планы, пользователи могут совершенствовать свои торговые стратегии на основе прошлых результатов и рыночных тенденций, повышая прибыльность и возможности контроля рисков.

Управление PNL: Анализируя различные сценарии прибыли и убытков, пользователи могут устанавливать разумные цели по прибыли и лимиты риска, гарантируя, что их торговая стратегия останется прибыльной в долгосрочной перспективе.

2. Как просмотреть данные анализа PNL фьючерсов на MEXC


2.1 Веб-сайт


В настоящее время существует два способа доступа к странице анализа PNL фьючерсов на веб-сайте.

Откройте официальный веб-сайт MEXC и войдите в свой аккаунт. В верхнем меню выберите пункт [Фьючерсы] и выберите [Бессрочные фьючерсы USDT-M] или [Бессрочные фьючерсы Coin-M], чтобы перейти на страницу торговли.

На торговой странице нажмите на синюю надпись [Анализ PNL] в правом нижнем углу, чтобы перейти на страницу "Анализ PNL фьючерсов" и просмотреть данные PNL.


Вы также можете перейти на страницу анализа PNL фьючерсов с главной страницы официального веб-сайта. Нажмите на [Кошелек] в правом верхнем углу, затем выберите [Фьючерсный счет]. На странице фьючерсных активов нажмите на символ [>] рядом с надписью "Сегодняшний PNL", чтобы перейти на страницу анализа PNL фьючерсов и просмотреть данные PNL.


2.2 Приложение


Откройте приложение MEXC и войдите в свой аккаунт. Выберите [Кошелек] в правом нижнем углу. На странице активов выберите [Фьючерсы], а затем нажмите на синюю надпись [Анализ PNL >], чтобы перейти на страницу анализа PNL фьючерсов и просмотреть данные PNL.


3. Как экспортировать анализ PNL фьючерсов


В настоящее время данные PNL фьючерсов можно экспортировать только через веб-сайт.

На странице Анализ PNL фьючерсов на веб-сайте нажмите кнопку [Экспорт] в правом верхнем углу. Во всплывающем окне "Экспорт анализа PNL" выберите тип фьючерса, торговую пару, временной период и выберите, включать ли нереализованный PNL. В качестве формата экспорта выберите Excel или PDF. После завершения нажмите [Экспорт].

Вы можете экспортировать данные PNL фьючерсов за последние 360 дней. Количество экспортов не ограничено, но перед тем как приступить к следующему экспорту данных, необходимо завершить предыдущий экспорт.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

В торговле криптовалютными фьючерсами развитие навыков и стратегий часто обходится дорого. Многие новички выходят на реальный рынок без достаточной подготовки и сталкиваются со значительными убытками

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

На рынках криптовалют ценовые колебания могут быть чрезвычайно волатильными, а прибыль или убытки могут возникнуть в мгновение ока. Для трейдеров, торгующих фьючерсами, ордера тейк-профит и стоп-лосс

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

На рынках криптовалют и деривативов торговля фьючерсами с использованием кредитного плеча является мощным, но высокорисковым инструментом. Позволяя трейдерам контролировать значительные позиции с отно

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов