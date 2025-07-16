Как экспортировать анализ PNL фьючерсов на MEXC





Анализ PNL фьючерсов относится к процессу оценки и анализа прибылей и убытков во время торговли фьючерсами. Проводя анализ PNL фючерсов, пользователи могут лучше понять и оценить риски и потенциальную доходность своих сделок.









Оценка риска: Учитывая волатильность цен, ликвидность рынка и другие соответствующие факторы, пользователи могут определить уровень риска конкретной фьючерсной сделки. Это помогает пользователям разрабатывать стратегии управления рисками, в том числе устанавливать цены на стоп-лосс и соответствующим образом распределять средства.





Поддержка принятия решений: Понимание потенциальных прибылей и убытков позволяет пользователям принимать более обоснованные решения, в том числе выбирать правильные точки входа и выхода, устанавливать уровни тейк-профита и стоп-лосса, а также корректировать размер позиции.





Оптимизация торговых стратегий: Просматривая исторические данные и оценивая различные торговые планы, пользователи могут совершенствовать свои торговые стратегии на основе прошлых результатов и рыночных тенденций, повышая прибыльность и возможности контроля рисков.





Управление PNL: Анализируя различные сценарии прибыли и убытков, пользователи могут устанавливать разумные цели по прибыли и лимиты риска, гарантируя, что их торговая стратегия останется прибыльной в долгосрочной перспективе.













В настоящее время существует два способа доступа к странице анализа PNL фьючерсов на веб-сайте.





Откройте официальный веб-сайт MEXC и войдите в свой аккаунт. В верхнем меню выберите пункт [Фьючерсы] и выберите [Бессрочные фьючерсы USDT-M] или [Бессрочные фьючерсы Coin-M], чтобы перейти на страницу торговли.





На торговой странице нажмите на синюю надпись [Анализ PNL] в правом нижнем углу, чтобы перейти на страницу "Анализ PNL фьючерсов" и просмотреть данные PNL.









Вы также можете перейти на страницу анализа PNL фьючерсов с главной страницы официального веб-сайта. Нажмите на [Кошелек] в правом верхнем углу, затем выберите [Фьючерсный счет]. На странице фьючерсных активов нажмите на символ [>] рядом с надписью "Сегодняшний PNL", чтобы перейти на страницу анализа PNL фьючерсов и просмотреть данные PNL.













Откройте приложение MEXC и войдите в свой аккаунт. Выберите [Кошелек] в правом нижнем углу. На странице активов выберите [Фьючерсы], а затем нажмите на синюю надпись [Анализ PNL >], чтобы перейти на страницу анализа PNL фьючерсов и просмотреть данные PNL.













В настоящее время данные PNL фьючерсов можно экспортировать только через веб-сайт.





На странице Анализ PNL фьючерсов на веб-сайте нажмите кнопку [Экспорт] в правом верхнем углу. Во всплывающем окне "Экспорт анализа PNL" выберите тип фьючерса, торговую пару, временной период и выберите, включать ли нереализованный PNL. В качестве формата экспорта выберите Excel или PDF. После завершения нажмите [Экспорт].





Вы можете экспортировать данные PNL фьючерсов за последние 360 дней. Количество экспортов не ограничено, но перед тем как приступить к следующему экспорту данных, необходимо завершить предыдущий экспорт.







