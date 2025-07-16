Остерегайтесь мошенничества в Телеграмме









В последнее время в Телеграмме появились различные виды мошенничества. Пользователи должны сохранять бдительность, чтобы не столкнуться с мошенничеством. Следующие виды мошенничества распространены в Телеграмме, и если вы столкнетесь с какой-либо из перечисленных ниже ситуаций, пожалуйста, помните о рисках.





1.1 Поддельные личные сообщения от незнакомцев





В Телеграмме незнакомые люди могут время от времени писать вам сообщения. Если кто-то рекомендует проект, который требует от вас перевода денег или регистрации на неизвестном программном обеспечении, пожалуйста, будьте осторожны, чтобы избежать денежных потерь или кражи информации. Вы также можете получать ссылки или подозрительные файлы из неизвестных источников. Эти файлы часто маскируются под официальные объявления или содержат порнографическую информацию. Эти файлы, скорее всего, являются троянскими вирусами, поэтому не скачивайте и не нажимайте на них. Не доверяйте незнакомцам, которые пишут вам сообщения, а если вас домогаются, у вас есть возможность заблокировать их. Не нажимайте на подозрительные файлы или ссылки, присланные вам без причины.





1.2 Мошенничество самозванцев, выдающих себя за официальный персонал





Когда вы интересуетесь услугами платформы в официальной группе, вы можете получить личные сообщения от человека, выдающего себя за официальный персонал. Например, они могут подсказать вам, как получить подарочный пакет, или запросить у вас информацию под предлогом помощи в снятии ограничений по контролю рисков. В этом случае не доверяйте им и не предоставляйте им информацию об учетной записи, поскольку официальный персонал никогда не будет вступать в личные разговоры с кем-либо из пользователей. Если вам необходимо связаться с официальными сотрудниками, вы можете определить их по метке администратора группы. Не доверяйте никому в Телеграмме, кто предлагает вам помощь в снятии контроля над рисками. Это известная тактика мошенничества. Официальная платформа никогда не будет отправлять текстовые сообщения или звонить по телефону любому пользователю без причины или без того, чтобы пользователь первым обратился к ней. Вы никогда не должны предоставлять никакой соответствующей информации никому, кто просит пароли, коды проверки SMS/Google под различными именами, так как это известная тактика мошенничества. Если вы столкнулись с подобными ситуациями, вы можете проверить канал на официальном сайте MEXC: https://www.mexc.com/ru-RU/official-verify





В приложении MEXC портал для официальной проверки канала можно найти в разделе Помощь и поддержка -> MEXC Verify.





На сайте MEXC он находится в нижней части страницы в разделе Поддержка -> MEXC Verify.





1.3 Мошенничество через поддельные официальные сообщества в социальных сетях





В Телеграмме существует множество типов поддельных официальных групп, которые обычно заполнены ботами и мошенническими аккаунтами. Мошенники могут размещать в группе различные ложные призывы к инвестированию, такие как обмен цифровых активов, перевод средств на кошельки для получения прибыли и сканирование QR-кодов для получения аирдропов. Не доверяйте им и не нажимайте на подозрительные ссылки или обучающие материалы в группе. Это важно для защиты вашей личной собственности и предотвращения мошенничества.





Обязательно присоединяйтесь к официальной английской группе MEXC в Телеграмме: https://t.me/MEXCRU_News , а другие языковые группы вы можете поискать внизу страницы на официальном сайте MEXC.





Если вы не уверены в подлинности каналов, вы можете проверить их на сайте https://www.mexc.com/ru-RU/official-verify или обратиться в службу поддержки для проверки.





В то же время, не вступайте и не доверяйте никаким биржевым или арбитражным группам, и с осторожностью относитесь к любым проектам, обещающим высокую доходность и стабильность.





1.4 Мошеннические частные сделки





Чтобы избежать мошенничества, рекомендуется избегать частных сделок, если вы хотите купить или продать USDT. Если кто-то обращается к вам в частном порядке с предложением продать USDT по низкой цене или купить USDT по высокой цене, или вы столкнулись с человеком, выдающим себя за официального сотрудника, который может обеспечить безопасность транзакций, пожалуйста, будьте осторожны, чтобы избежать ненужных денежных потерь. Частные сделки небезопасны и обычно являются мошенничеством. Рекомендуется покупать и продавать виртуальные валюты только на официальных торговых платформах.





1.5 Незаконная и несоответствующая требованиям информация





Если кто-то присылает вам неприемлемые изображения и видео или предлагает незаконную информацию, например, украденные или занесенные в черный список USDT, а также рекламу неизвестных проектов и информацию об азартных играх в Телеграмме, не доверяйте им. У вас есть возможность заблокировать контакт напрямую или сообщить о нем, отметив администраторов в группе.





1.6 Мошенничество со стороны самозванцев, выдающих себя за друга





Мошенники могут выдать себя за вашего друга и попросить вас предоставить скриншоты вашего чата в Телеграмме под предлогом восстановления его аккаунта. Как только вы предоставите эту информацию, ваш код входа станет известен, и мошенники могут использовать его для входа в ваш аккаунт. Они также могут выдать себя за вашего друга и попросить одолжить денег или запросить другую информацию. Вы должны тщательно проверять личность человека, с которым вы общаетесь.





1.7 Поддельная программа установки Телеграмм





Обратите внимание, что в настоящее время Телеграмм не предоставляет никаких программ установки на китайском языке. Большинство китайских установочных программ, найденных через сторонние поисковые системы, несут в себе риск, поэтому, пожалуйста, не используйте их.





1.8 Мошенничество с использованием похожих имен пользователей





Мошенники часто регистрируют учетные записи с именами пользователей, похожими на имена администраторов, используя для мошенничества похожие буквы и цифры, такие как O и 0, I и l и т.д.









Подводя итог, мы предлагаем следующие рекомендации, которые помогут вам предотвратить мошенничество и потери в Телеграмме:





2.1 Включите двухфакторную аутентификацию: Для безопасности вашего аккаунта мы рекомендуем вам установить пароль для двухфакторной аутентификации. Этот пароль будет требоваться только при попытке входа в новый клиент Телеграмма.





2.2 Будьте осторожны при использовании сторонних клиентов: Сторонние клиенты могут иметь возможность контролировать ваш аккаунт, читать всю историю ваших чатов, собирать информацию о вашем устройстве и даже заменять адреса передачи и другое содержимое чатов, отправленное через программу. Поэтому в целях безопасности скачивайте Телеграмм только с официального сайта.





2.3 Не отправляйте личную информацию ботам Телеграмма: Пожалуйста, будьте осторожны при использовании ботов Телеграмма и не сообщайте никаких личных данных, включая ваше имя, имя пользователя, номер телефона, адрес электронной почты, пароль или любую другую информацию, которая может быть использована для вашей идентификации.





2.4 Проверяйте адреса кошельков: Если вы хотите отправить кому-то адрес кошелька, пожалуйста, тщательно проверьте адрес. Рекомендуется отправлять другим скриншот QR-кода кошелька.





2.5 Регулярно проверяйте устройства, которые входят в Телеграмм: Регулярно проверяйте устройства, которые входят в вашу учетную запись Телеграмма, и принудительно выходите из любых подозрительных устройств.





2.6 Добавлять контакты, не сообщая номера телефонов: При добавлении контактов вы можете отменить выбор опции по умолчанию, позволяющей делиться номером телефона.





2.7 Скрывать свой номер телефона и устанавливать ограничения на вступление в группы: В Телеграмме вы можете настроить так, что контакты, которых нет в вашем списке контактов, не смогут добавить вас в группу, чтобы снизить риски мошенничества, например, быть добавленным в мошеннические группы и т.д. Также мы не рекомендуем использовать функцию "Добавить людей поблизости".





2.8 Отключите автоматическую загрузку: Мы рекомендуем отключить функцию автоматической загрузки файлов в Телеграмме, чтобы избежать случайной загрузки вирусных файлов и т.д.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.