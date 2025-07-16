



В статье " Бычьи свечные паттерны " мы познакомились с распространенными бычьими свечными паттернами. Медвежьи свечные паттерны, являются противоположными и формируются после восходящего тренда. Появление медвежьих свечных паттернов свидетельствует о возможном развороте от восходящего тренда к нисходящему. При появлении медвежьих свечных паттернов необходимо анализировать и оценивать их в совокупности с конкретным положением на рынке. К числу распространенных медвежьих свечных паттернов относятся следующие: ① Паттерн "Повешенный человек" ② Паттерн "Падающая звезда" ③ Паттерн "Медвежий разворот" ④ Паттерн "Вечерняя звезда" ⑤ Паттерн "Три черные вороны".





Важно отметить, что, в отличие от традиционных финансовых рынков, на криптовалютных свечных паттернах зеленым цветом отображается рост цены, а красным - ее падение.





"Повешенный человек" - один из медвежьих свечных паттернов. Он означает ситуацию, когда после очередного цикла роста цены в верхней точке остается свеча с длинной нижней тенью и небольшим телом. Эта свеча может быть как "медвежьей", так и "бычьей". Паттерн "Повешенный человек" является сильным медвежьим сигналом. Вторая свеча, следующая за паттерном "Повешенный человек", как правило, медвежья, и чем длиннее медвежья свеча, тем выше вероятность начала нисходящего тренда.









Паттерн "Падающая звезда" вполне оправданно назван так, поскольку он напоминает оружейный прицел и по форме похож на обратный молот. Паттерн "Падающая звезда" обычно появляется на вершине восходящего тренда и служит более очевидным сигналом потенциального разворота тренда. Тело "Падающей звезды" относительно короткое, а верхняя тень длинная. Это может быть как небольшая "бычья", так и "медвежья" свеча.













Паттерн "Медвежий разворот" обычно возникает в конце восходящего тренда и состоит из двух свечей. Первая свеча - это маленькая бычья свеча, за которой следует вторая свеча - большая медвежья свеча, поглощающая маленькую бычью свечу. Паттерн "Медвежий разворот" обычно указывает на значительную волатильность цен, и последующий тренд рынка, скорее всего, не будет оптимистичным. Чем больше тело второй медвежьей свечи, тем значительнее потенциальный нисходящий тренд.









Паттерн "Вечерняя звезда" появляется во время восходящего тренда и с относительно высокой степенью достоверности служит сигналом о том, что ценовой тренд на рынке может достигнуть вершины. Если на рынке появляется паттерн "Вечерняя звезда", то к нему следует относиться с осторожностью.





Паттерн "Вечерняя звезда" состоит из трех свечей и имеет противоположную тенденцию по сравнению с паттерном "Утренняя звезда". Первая свеча паттерна "Вечерняя звезда" - это бычья свеча, за ней следует вторая свеча, которая может быть медвежьей, бычьей или свечой додзи. Третья свеча является медвежьей, и ее минимальная цена опускается ниже минимальной цены первой свечи.









Паттерн "Три черных ворона" состоит из трех последовательных медвежьих свечей без теней или с очень короткими тенями. Цена открытия каждого торгового дня похожа на цену закрытия предыдущего дня, но по мере усиления давления продаж цена закрытия продолжает снижаться. Паттерн "Три черных ворона" обычно является началом нисходящего тренда.









