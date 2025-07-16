Ликвидность – широко используемый в финансах термин, который может иметь различные значения в разных контекстах. В целом ликвидность можно разделить на следующие понятия: 1) Способность актива быть коЛиквидность – широко используемый в финансах термин, который может иметь различные значения в разных контекстах. В целом ликвидность можно разделить на следующие понятия: 1) Способность актива быть ко
Обучение/Энциклопедия блокчейна/DeFi/Базовые зна...ликвидности

Базовые знания о ликвидности

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Новички#Базовые концепции

Ликвидность – широко используемый в финансах термин, который может иметь различные значения в разных контекстах. В целом ликвидность можно разделить на следующие понятия:
1) Способность актива быть конвертируемым в денежные средства. Имеется в виду способность конвертировать существующие активы или материальных ценностей в другие активы.
2) Способность компании выполнять свои долговые обязательства. Обычно используется в отношении компаний. Хорошая ликвидность означает, что компания имеет достаточный денежный поток от своих активов.
3) Избыток или недостаток денежного ресурса на рынке. Это относится к макроэкономической области. Если совокупное предложение денежных средств превышает совокупный спрос, это означает избыточную ликвидность.

В криптовалютной торговле ликвидность относится к первому типу ситуации. Кроме того, ликвидность на криптовалютных рынках можно разделить на ликвидность в сети и ликвидность централизованных бирж, а также на другие категории. Данная статья посвящена ликвидности централизованных бирж.

1. Что такое криптовалютная ликвидность?


Как уже упоминалось ранее, ликвидность является важным понятием в финансовой торговле, означающим способность конвертации существующих активов или материальных ценностей в другие активы. В контексте криптовалютной торговли ликвидность означает легкость конвертации конкретной криптовалюты в фиатную валюту или другие криптовалюты.

Ликвидность играет важнейшую роль на криптовалютном рынке. Если криптовалюта обладает высокой ликвидностью, то покупка и продажа пользователями оказывает минимальное влияние на рынок, что позволяет избежать значительных колебаний цен. И наоборот, низкая ликвидность криптовалюты может привести к значительным колебаниям рынка из-за покупок и продаж пользователей, что приводит к значительному росту или падению цен. Кроме того, на рынках с более высокой ликвидностью обычно легче покупать и продавать. Это связано с тем, что ликвидность обеспечивается участниками рынка, а большее количество участников обеспечивает лучшую ликвидность, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества ордеров на покупку и продажу, облегчая пользователям совершение сделок. С другой стороны, низкая ликвидность часто означает, что ордера пользователей относительно сложно исполнить.

2. Как оценить ликвидность


В целом существует два простых способа оценки ликвидности:
Спред Бид/Аск: Это разница между самой высокой ценой бид (покупки) и самой низкой ценой аск (продажи). Как правило, меньший спред свидетельствует о более высокой ликвидности.
Глубина рынка: Этот показатель включает в себя количество ордеров на покупку и продажу в книге ордеров. Как правило, большее количество ордеров на покупку и продажу свидетельствует о более высокой ликвидности.

3. Факторы, влияющие на ликвидность


Прямым фактором, влияющим на ликвидность, является объем торгов. Кроме того, существуют косвенные факторы, такие как регуляторная среда и настроения на рынке. Косвенные факторы влияют на изменение объема торгов, что в конечном итоге приводит к изменению ликвидности.

3.1 Объем торгов

Объем торгов является непосредственным фактором, влияющим на ликвидность. Размер объема торгов пропорционален количеству ордеров на покупку и продажу. Чем больше объем торгов, тем больше ордеров на покупку и продажу, а значит, больше участников рынка и выше ликвидность токена. Пользователи могут легче обмениваться активами.

Пользователи, торгующие на бирже, неизбежно принимают на себя роль либо мейкера, либо тейкера. Мейкеры увеличивают ликвидность, а тейкеры потребляют ее.

3.2 Настроение рынка

Настроения на рынке можно разделить на позитивные и негативные. Позитивные настроения часто повышают уверенность инвесторов, провоцируя рыночные сделки из-за страха упустить выгоду, что повышает ликвидность рынка. Негативные настроения оказывают пагубное влияние, усиливая страх инвесторов и потенциально сокращая количество рыночных сделок, что снижает ликвидность.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое копи-трейдинг?

Что такое копи-трейдинг?

Копи-трейдинг – это инвестиционная стратегия в криптовалютной торговле, которая позволяет инвесторам автоматически копировать торговые действия других опытных трейдеров. Это очень удобная инвестиционн

Руководство по избежанию токенов-ловушек (Honeypot)

Руководство по избежанию токенов-ловушек (Honeypot)

На рынке цифровых валют постоянно появляются новые проекты и криптовалюты. Потенциально принося высокие доходы, они также скрывают значительные риски для инвесторов. Термин «Honeypot Token» (токен-лов

Что такое премаркет торговля?

Что такое премаркет торговля?

1. Что такое премаркет торговля?Премаркет торговля – это внебиржевая услуга (ОТС), предоставляемая MEXC, которая позволяет трейдерам покупать и продавать новые токены до того, как они официально появя

Что такое MEXC Конвертация?

Что такое MEXC Конвертация?

MEXC Конвертация – это эксклюзивная функция, которая позволяет пользователям быстро обменивать активы между различными криптовалютами без необходимости использования традиционных книг ордеров, размеще

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов