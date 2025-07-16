Базовые знания о ликвидности





Ликвидность – широко используемый в финансах термин, который может иметь различные значения в разных контекстах. В целом ликвидность можно разделить на следующие понятия:

1) Способность актива быть конвертируемым в денежные средства. Имеется в виду способность конвертировать существующие активы или материальных ценностей в другие активы.

2) Способность компании выполнять свои долговые обязательства. Обычно используется в отношении компаний. Хорошая ликвидность означает, что компания имеет достаточный денежный поток от своих активов.

3) Избыток или недостаток денежного ресурса на рынке. Это относится к макроэкономической области. Если совокупное предложение денежных средств превышает совокупный спрос, это означает избыточную ликвидность.





В криптовалютной торговле ликвидность относится к первому типу ситуации. Кроме того, ликвидность на криптовалютных рынках можно разделить на ликвидность в сети и ликвидность централизованных бирж, а также на другие категории. Данная статья посвящена ликвидности централизованных бирж.









Как уже упоминалось ранее, ликвидность является важным понятием в финансовой торговле, означающим способность конвертации существующих активов или материальных ценностей в другие активы. В контексте криптовалютной торговли ликвидность означает легкость конвертации конкретной криптовалюты в фиатную валюту или другие криптовалюты.





Ликвидность играет важнейшую роль на криптовалютном рынке. Если криптовалюта обладает высокой ликвидностью, то покупка и продажа пользователями оказывает минимальное влияние на рынок, что позволяет избежать значительных колебаний цен. И наоборот, низкая ликвидность криптовалюты может привести к значительным колебаниям рынка из-за покупок и продаж пользователей, что приводит к значительному росту или падению цен. Кроме того, на рынках с более высокой ликвидностью обычно легче покупать и продавать. Это связано с тем, что ликвидность обеспечивается участниками рынка, а большее количество участников обеспечивает лучшую ликвидность, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества ордеров на покупку и продажу, облегчая пользователям совершение сделок. С другой стороны, низкая ликвидность часто означает, что ордера пользователей относительно сложно исполнить.









В целом существует два простых способа оценки ликвидности:

Спред Бид/Аск: Это разница между самой высокой ценой бид (покупки) и самой низкой ценой аск (продажи). Как правило, меньший спред свидетельствует о более высокой ликвидности.

Глубина рынка: Этот показатель включает в себя количество ордеров на покупку и продажу в книге ордеров. Как правило, большее количество ордеров на покупку и продажу свидетельствует о более высокой ликвидности.









Прямым фактором, влияющим на ликвидность, является объем торгов. Кроме того, существуют косвенные факторы, такие как регуляторная среда и настроения на рынке. Косвенные факторы влияют на изменение объема торгов, что в конечном итоге приводит к изменению ликвидности.





3.1 Объем торгов





Объем торгов является непосредственным фактором, влияющим на ликвидность. Размер объема торгов пропорционален количеству ордеров на покупку и продажу. Чем больше объем торгов, тем больше ордеров на покупку и продажу, а значит, больше участников рынка и выше ликвидность токена. Пользователи могут легче обмениваться активами.





Пользователи, торгующие на бирже, неизбежно принимают на себя роль либо мейкера, либо тейкера. Мейкеры увеличивают ликвидность, а тейкеры потребляют ее.





3.2 Настроение рынка





Настроения на рынке можно разделить на позитивные и негативные. Позитивные настроения часто повышают уверенность инвесторов, провоцируя рыночные сделки из-за страха упустить выгоду, что повышает ликвидность рынка. Негативные настроения оказывают пагубное влияние, усиливая страх инвесторов и потенциально сокращая количество рыночных сделок, что снижает ликвидность.





