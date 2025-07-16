"Токен BRC-20" Вопросы и ответы для начинающих: Простое в использовании руководство





"BRC-20" в настоящее время является горячей темой в криптовалютной индустрии. Этот стандарт не просто новшество, он привлек к себе большое внимание из-за своего значительного влияния на криптовалютную индустрию в целом, например, из-за резкого роста комиссий за транзакции. В этой статье мы рассмотрим BRC-20 и ознакомимся с его основами.





Вопрос. Что такое BRC-20?





BRC-20 - это стандарт, облегчающий выпуск и передачу токенов на блокчейне Bitcoin. Его способность легко выпускать токены в сети Bitcoin привела к созданию множества токенов с момента его появления.





BRC-20 был изобретен инженером по имени Domo в марте этого года. BRC расшифровывается как "Bitcoin Request for Comment".





Вопрос. Как работает BRC-20?





BRC-20 использует протокол под названием Ordinal, который изначально был создан для облегчения NFT биткоина.





Биткоины одинаковой стоимости не могут быть NFT, поскольку они не отличаются от других биткоинов той же стоимости. Но протокол записывает изображения и текст в блокчейн, что делает этот биткоин NFT.





Хотя BRC-20 основан на протоколе, изначально предназначенном для выпуска NFT, теперь он упростил создание различных токенов (которые не являются NFT).





Токены, созданные с помощью BRC-20, не используют "умные контракты", которые автоматически выполняют контракты, но позволяют совершать сделки между пользователями путем хранения файлов JSON в сети биткоина. JSON - это формат файлов для хранения структурированных данных. Он широко используется для криптоактивов и блокчейн, но не может выполнять сложные операции, необходимые для смарт-контрактов.





Вопрос. Сколько токенов было создано на BRC-20?





Поскольку BRC-20 - это технология, упрощающая создание токенов на блокчейне Bitcoin, было создано огромное количество различных типов токенов.





По данным BRC-20.io, по состоянию на 13 мая было создано более 14 000 различных токенов. Общая рыночная стоимость этих токенов составляет 530 миллионов долларов. По состоянию на 13 мая объем торгов этими токенами за 24 часа составил 200 миллионов долларов.





Вопрос. На какие монеты следует обратить внимание на BRC-20?





Токен Ordinals (ORDI) занимает первое место по рыночной капитализации и ликвидности (24-часовой объем торгов) на BRC-20. По данным BRC-20.io, по состоянию на 13 мая рыночная стоимость ORDI составляла 330 миллионов долларов, а объем торгов за 24 часа - 200 миллионов долларов.





По состоянию на 13-е число на ORDI приходилась большая часть рыночной капитализации и 24-часового объема торгов токенами, созданными BRC-20. На BRC-20 было создано несколько монет-мемов, происходящих от интернет-мемов, но они далеки от того, чтобы иметь такую же рыночную капитализацию и объем торгов, как ORDI. По мере того как биржи будут все больше соответствовать требованиям BRC-20, в листинг будут вноситься и другие токены, и ситуация может измениться.





Вопрос. Каково влияние BRC-20 на общий криптовалютный рынок?





Влияние BRC-20 больше не ограничивается токенами, созданными на BRC-20.





С момента запуска BRC-20 количество транзакций BRC-20 на блокчейне биткоина несколько раз превышало количество обычных транзакций BTC. Генерируемые BRC-20 токены переполнили сеть биткоина, а комиссии за перевод биткоина достигли самого высокого уровня за последние два года. BRC-20 стал серьезной проблемой для сети Bitcoin. Многие видели новости о том, что некоторые биржи временно приостановили перевод биткоинов из-за переполненности сети.





В связи с ростом комиссий за транзакции существует множество мнений по этому вопросу. Более высокие комиссии стимулируют майнеров защищать надежную безопасность биткоина, в то время как другие пользователи биткоина вынуждены нести расходы. В любом случае, повышение комиссионных сборов, инициированное BRC-20, оказало значительное влияние на торговую среду биткоина.





Вопрос. Каких изменений можно ожидать в будущем?



