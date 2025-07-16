"BRC-20" в настоящее время является горячей темой в криптовалютной индустрии. Этот стандарт не просто новшество, он привлек к себе большое внимание из-за своего значительного влияния на криптовалютную"BRC-20" в настоящее время является горячей темой в криптовалютной индустрии. Этот стандарт не просто новшество, он привлек к себе большое внимание из-за своего значительного влияния на криптовалютную
Обучение/Энциклопедия блокчейна/Базовые концепции/"Токен BRC-...руководство

"Токен BRC-20" Вопросы и ответы для начинающих: Простое в использовании руководство

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовые концепции
NFT
NFT$0.0000004193-2.46%
IO
IO$0.344-34.35%
ORDI
ORDI$5.244-34.84%
Биткоин
BTC$112,012.29-7.70%


"BRC-20" в настоящее время является горячей темой в криптовалютной индустрии. Этот стандарт не просто новшество, он привлек к себе большое внимание из-за своего значительного влияния на криптовалютную индустрию в целом, например, из-за резкого роста комиссий за транзакции. В этой статье мы рассмотрим BRC-20 и ознакомимся с его основами.

Вопрос. Что такое BRC-20?

BRC-20 - это стандарт, облегчающий выпуск и передачу токенов на блокчейне Bitcoin. Его способность легко выпускать токены в сети Bitcoin привела к созданию множества токенов с момента его появления.

BRC-20 был изобретен инженером по имени Domo в марте этого года. BRC расшифровывается как "Bitcoin Request for Comment".

Вопрос. Как работает BRC-20?

BRC-20 использует протокол под названием Ordinal, который изначально был создан для облегчения NFT биткоина.

Биткоины одинаковой стоимости не могут быть NFT, поскольку они не отличаются от других биткоинов той же стоимости. Но протокол записывает изображения и текст в блокчейн, что делает этот биткоин NFT.

Хотя BRC-20 основан на протоколе, изначально предназначенном для выпуска NFT, теперь он упростил создание различных токенов (которые не являются NFT).

Токены, созданные с помощью BRC-20, не используют "умные контракты", которые автоматически выполняют контракты, но позволяют совершать сделки между пользователями путем хранения файлов JSON в сети биткоина. JSON - это формат файлов для хранения структурированных данных. Он широко используется для криптоактивов и блокчейн, но не может выполнять сложные операции, необходимые для смарт-контрактов.

Вопрос. Сколько токенов было создано на BRC-20?

Поскольку BRC-20 - это технология, упрощающая создание токенов на блокчейне Bitcoin, было создано огромное количество различных типов токенов.

По данным BRC-20.io, по состоянию на 13 мая было создано более 14 000 различных токенов. Общая рыночная стоимость этих токенов составляет 530 миллионов долларов. По состоянию на 13 мая объем торгов этими токенами за 24 часа составил 200 миллионов долларов.

Вопрос. На какие монеты следует обратить внимание на BRC-20?


Токен Ordinals (ORDI) занимает первое место по рыночной капитализации и ликвидности (24-часовой объем торгов) на BRC-20. По данным BRC-20.io, по состоянию на 13 мая рыночная стоимость ORDI составляла 330 миллионов долларов, а объем торгов за 24 часа - 200 миллионов долларов.

По состоянию на 13-е число на ORDI приходилась большая часть рыночной капитализации и 24-часового объема торгов токенами, созданными BRC-20. На BRC-20 было создано несколько монет-мемов, происходящих от интернет-мемов, но они далеки от того, чтобы иметь такую же рыночную капитализацию и объем торгов, как ORDI. По мере того как биржи будут все больше соответствовать требованиям BRC-20, в листинг будут вноситься и другие токены, и ситуация может измениться.

Вопрос. Каково влияние BRC-20 на общий криптовалютный рынок?

Влияние BRC-20 больше не ограничивается токенами, созданными на BRC-20.

С момента запуска BRC-20 количество транзакций BRC-20 на блокчейне биткоина несколько раз превышало количество обычных транзакций BTC. Генерируемые BRC-20 токены переполнили сеть биткоина, а комиссии за перевод биткоина достигли самого высокого уровня за последние два года. BRC-20 стал серьезной проблемой для сети Bitcoin. Многие видели новости о том, что некоторые биржи временно приостановили перевод биткоинов из-за переполненности сети.

В связи с ростом комиссий за транзакции существует множество мнений по этому вопросу. Более высокие комиссии стимулируют майнеров защищать надежную безопасность биткоина, в то время как другие пользователи биткоина вынуждены нести расходы. В любом случае, повышение комиссионных сборов, инициированное BRC-20, оказало значительное влияние на торговую среду биткоина.

Вопрос. Каких изменений можно ожидать в будущем?


BRC-21, преемник BRC-20, уже находится в разработке. После завершения разработки токены, созданные на блокчейнах, отличных от блокчейна Bitcoin, можно будет выпускать и на блокчейне Bitcoin.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Руководство для начинающих: Что такое стоп-лимитный ордер и как установить его на MEXC, чтобы зафиксировать прибыль и предотвратить убытки

Руководство для начинающих: Что такое стоп-лимитный ордер и как установить его на MEXC, чтобы зафиксировать прибыль и предотвратить убытки

Криптовалютный рынок волатилен, цены могут резко колебаться, и даже небольшие задержки могут привести к упущенным возможностям или ненужным потерям. Стоп-лимитный ордер – это широко распространенный и

Лимитные ордера – это просто: Как торговать эффективнее

Лимитные ордера – это просто: Как торговать эффективнее

На криптовалютном рынке лимитные ордера служат важнейшим торговым механизмом, позволяющим инвесторам осуществлять точный контроль над ценой исполнения своих сделок.1. Что такое лимитный ордер?1.1 Опре

Что такое копи-трейдинг?

Что такое копи-трейдинг?

Копи-трейдинг – это инвестиционная стратегия в криптовалютной торговле, которая позволяет инвесторам автоматически копировать торговые действия других опытных трейдеров. Это очень удобная инвестиционн

Понимание спотовой торговли

Понимание спотовой торговли

Торговля криптовалютой обычно делится на две категории: спотовая торговля и торговля фьючерсами. Спотовая торговля – это покупка или продажа цифровых активов на рынке, подразумевающая обмен двух крипт

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов