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GoSleep

ZZZ/USDT
0.43224--
$0.00
Макс 24ч
0.48110
Мин 24ч
0.40100
Объем 24ч (ZZZ)
7.69M
Сумма за 24ч (USDT)
4.13M
Макс 24ч
0.48110
Мин 24ч
0.40100
Объем 24ч (ZZZ)
7.69M
Сумма за 24ч (USDT)
4.13M
График
Информация о токене
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Базовая
TradingView
Глубина
ZZZ
GoSleep — это приложение для отслеживания сна Web3 и вознаграждения за здоровый образ жизни, встроенное в экосистему Arbitrum. Он направлен на то, чтобы мотивировать пользователей вести здоровый образ жизни и предоставляет персонализированные советы по режиму сна, чтобы помочь им постепенно выработать здоровые привычки сна. GoSleep получила финансирование в размере 2 миллионов USDT под руководством Foresight Ventures и при участии CCC Capital, Amber Group, SevenX Ventures, KuCoin Ventures и Gate Labs.
Обзор
Название криптовалюты
ZZZ
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
600,000,000
Книга ордеров
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Цена(USDT)

(ZZZ)

(USDT)

0.43224$0.00
Сделки на рынке
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Цена()
Количество()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
ETF
Спот
5X-X Фьючерсы
ETF
Мейкер 0% / Тейкер 0%
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