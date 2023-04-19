GoSleep — это приложение для отслеживания сна Web3 и вознаграждения за здоровый образ жизни, встроенное в экосистему Arbitrum. Он направлен на то, чтобы мотивировать пользователей вести здоровый образ жизни и предоставляет персонализированные советы по режиму сна, чтобы помочь им постепенно выработать здоровые привычки сна. GoSleep получила финансирование в размере 2 миллионов USDT под руководством Foresight Ventures и при участии CCC Capital, Amber Group, SevenX Ventures, KuCoin Ventures и Gate Labs.