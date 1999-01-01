ZENCOIN

ZenithRing – это первое в мире умное кольцо Web3, глубоко интегрированное с AI и DePIN. Посредством совместных вычислений ончейн и оффчейн, динамической токенизации данных и многомерной модели поощрений проект стремится построить ориентированную на пользователя экономику данных о здоровье. В основе лежит концепция «Health to Earn», реализующая полный замкнутый цикл – от сбора данных и защиты конфиденциальности до распределения ценности и управления экосистемой.

Название криптовалютыZENCOIN

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

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Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеZenithRing – это первое в мире умное кольцо Web3, глубоко интегрированное с AI и DePIN. Посредством совместных вычислений ончейн и оффчейн, динамической токенизации данных и многомерной модели поощрений проект стремится построить ориентированную на пользователя экономику данных о здоровье. В основе лежит концепция «Health to Earn», реализующая полный замкнутый цикл – от сбора данных и защиты конфиденциальности до распределения ценности и управления экосистемой.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
ZENCOIN/USDT
ZenithRing
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Объем 24ч (ZENCOIN)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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История сделок
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