ZENCOIN

ZenithRing – это первое в мире умное кольцо Web3, глубоко интегрированное с AI и DePIN. Посредством совместных вычислений ончейн и оффчейн, динамической токенизации данных и многомерной модели поощрений проект стремится построить ориентированную на пользователя экономику данных о здоровье. В основе лежит концепция «Health to Earn», реализующая полный замкнутый цикл – от сбора данных и защиты конфиденциальности до распределения ценности и управления экосистемой.

Название криптовалютыZENCOIN

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

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Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеZenithRing – это первое в мире умное кольцо Web3, глубоко интегрированное с AI и DePIN. Посредством совместных вычислений ончейн и оффчейн, динамической токенизации данных и многомерной модели поощрений проект стремится построить ориентированную на пользователя экономику данных о здоровье. В основе лежит концепция «Health to Earn», реализующая полный замкнутый цикл – от сбора данных и защиты конфиденциальности до распределения ценности и управления экосистемой.

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