Xpla - это блокчейн с открытым исходным кодом, на котором базируется динамично развивающаяся экосистема децентрализованных приложений (dApps) и высококлассные инструменты для разработчиков. Xpla базируется на Tendermint, популярном блокчейн-движке, основанном на византийском отказоустойчивом консенсусе (BFT), который устойчив к атакам с двойным расходованием и толерантен к набору до 1/3. Благодаря IBC и COSMOS SDK блокчейн Xpla может быть легко связан с другими различными цепочками и является цепочкой для разработчиков.