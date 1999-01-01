WUNDER

Wunder – это децентрализованная социальная платформа, переосмысливающая то, как мы общаемся в Интернете. Созданная для создателей и сообществ, Wunder возвращает право собственности, идентичность и влияние в руки пользователей. Благодаря системе самосуверенной идентификации, вознаграждениям на основе токенов и реальным культурным партнерствам Wunder создает социальный слой Web3, где ценность достается людям, а не платформе.

Название криптовалютыWUNDER

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение8,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBASE

ВведениеWunder – это децентрализованная социальная платформа, переосмысливающая то, как мы общаемся в Интернете. Созданная для создателей и сообществ, Wunder возвращает право собственности, идентичность и влияние в руки пользователей. Благодаря системе самосуверенной идентификации, вознаграждениям на основе токенов и реальным культурным партнерствам Wunder создает социальный слой Web3, где ценность достается людям, а не платформе.

Сектор

Соцсети

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