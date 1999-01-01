WIZZ

Wizzwoods – это уникальная смесь Pixels, Axie Infinity и DeFi Kingdoms, но с изюминкой: это интерчейн с Berachain, TON и Kaia. Это первая игра, объединяющая несколько экосистем блокчейна и открывающая по-настоящему новый игровой опыт, который может быть достигнут только в интерчейне.

Название криптовалютыWIZZ

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,800,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBERACHAIN

ВведениеWizzwoods – это уникальная смесь Pixels, Axie Infinity и DeFi Kingdoms, но с изюминкой: это интерчейн с Berachain, TON и Kaia. Это первая игра, объединяющая несколько экосистем блокчейна и открывающая по-настоящему новый игровой опыт, который может быть достигнут только в интерчейне.

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