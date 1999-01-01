VR1

VR1 – это ориентированная на игровую индустрию криптовалюта, созданная на блокчейне Solana. Она предназначена для поддержки экосистемы VR1 Arcade и связанных с ней игр и приложений. Токен обеспечивает удобные транзакции, стимулирует вовлеченность игроков и предоставляет права управления, формируя децентрализованную экономику, управляемую самими пользователями.

Название криптовалютыVR1

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10,000,000,001

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеVR1 – это ориентированная на игровую индустрию криптовалюта, созданная на блокчейне Solana. Она предназначена для поддержки экосистемы VR1 Arcade и связанных с ней игр и приложений. Токен обеспечивает удобные транзакции, стимулирует вовлеченность игроков и предоставляет права управления, формируя децентрализованную экономику, управляемую самими пользователями.

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