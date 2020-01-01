VIM - это проект Quest to Earn, основанный на социальных сетях. Творцы, желающие стать KOL в VIM (мы называем их Zimmer), могут беспрепятственно выйти на рынок, а участники экосистемы (мы называем их Vimmer) могут увеличить доход за счет производства квестов или вирусного контента, анализирующего их содержание. Хотя на современном рынке Web2 уже существует подобный старый, фальшивый инструмент, а размер этого рынка измеряется 3,75 млрд. долларов, он делает упор на прозрачность, и нормальной платформы в отрасли пока не появилось. С помощью дорожной карты "Академия социальных медиа -> Создание контента -> Электронная коммерция в социальных медиа" мы создадим экосистему в этой области и обеспечим пул разнообразных пользователей социальных медиа. Экосистема VIM, созданная по принципу игры в фифу, включает в себя различные процедуры сжигания наших токенов и использования токена VIZ, а также различные процессы принятия решений через DAO.