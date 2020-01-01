mexc
РынокКупить криптоСпот
В тренде
ФьючерсыФьючерсы M-Day

Торговля

Mobile
Отсканируйте, чтобы скачать приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Клиент WindowsПодробнее

VIM

VIZ/USDT
----
--
Макс 24ч
0.00000
Мин 24ч
0.00000
Объем 24ч (VIZ)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
Макс 24ч
0.00000
Мин 24ч
0.00000
Объем 24ч (VIZ)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
График
Информация о токене
Loading..
Базовый
TradingView
Глубина
VIZ
VIM - это проект Quest to Earn, основанный на социальных сетях. Творцы, желающие стать KOL в VIM (мы называем их Zimmer), могут беспрепятственно выйти на рынок, а участники экосистемы (мы называем их Vimmer) могут увеличить доход за счет производства квестов или вирусного контента, анализирующего их содержание. Хотя на современном рынке Web2 уже существует подобный старый, фальшивый инструмент, а размер этого рынка измеряется 3,75 млрд. долларов, он делает упор на прозрачность, и нормальной платформы в отрасли пока не появилось. С помощью дорожной карты "Академия социальных медиа -> Создание контента -> Электронная коммерция в социальных медиа" мы создадим экосистему в этой области и обеспечим пул разнообразных пользователей социальных медиа. Экосистема VIM, созданная по принципу игры в фифу, включает в себя различные процедуры сжигания наших токенов и использования токена VIZ, а также различные процессы принятия решений через DAO.
Обзор
Название криптовалюты
VIZ
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
5,000,000,000
Книга ордеров
0.00001

Цена(
USDT
)

(
VIZ
)

(
USDT
)

0.00000$0.00
Сделки на рынке
Сумма()
Цена()
Сумма()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
Спот
5X-X Фьючерсы
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
В тренде
Купить VIZ
Продать VIZ
Лимит
Маркет
Перевод
Купить за
USD
Доступно -- USDT
ЦенаUSDT
СуммаVIZ
ВсегоUSDT
Доступно -- VIZ
ЦенаUSDT
СуммаVIZ
ВсегоUSDT
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Торговая пара
Дата
Тип
Сторона
Цена
Количество
Сумма ордера
Исполнено
Условия триггера
Отменить все
network_iconСеть нестабильна
Переключить
Документы API
Документы API
Соцсети
Отправить запрос
Отправить запрос
Онлайн-поддержка клиентов
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...