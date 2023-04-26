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UrDEX

URD/USDT
0.08255--
$0.00
Макс 24ч
0.10405
Мин 24ч
0.07000
Объем 24ч (URD)
6.79M
Сумма за 24ч (USDT)
612.71K
Макс 24ч
0.10405
Мин 24ч
0.07000
Объем 24ч (URD)
6.79M
Сумма за 24ч (USDT)
612.71K
График
Информация о токене
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Базовая
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Глубина
URD
UrDEX Finance - это проект, управляемый сообществом, который направлен на решение проблемы ликвидности, позволяя разрозненным формам ликвидности связываться с рынками децентрализованным способом. UrDEX предлагает широкий спектр продуктов и услуг, включая децентрализованную биржу, децентрализованную бессрочную биржу, инструменты доходности, систему AMM и стейкинг, а также Launchpad. Уникальность подхода UrDEX заключается в том, что он переплетает множество децентрализованных рынков и инструментов, создавая более широкий спектр сетевых эффектов.
Обзор
Название криптовалюты
URD
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
100,000,000
Книга ордеров
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Цена(USDT)

(URD)

(USDT)

0.08255$0.00
Сделки на рынке
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Спот
5X-X Фьючерсы
ETF
Спот
5X-X Фьючерсы
ETF
Мейкер 0% / Тейкер 0%
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