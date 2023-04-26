UrDEX Finance - это проект, управляемый сообществом, который направлен на решение проблемы ликвидности, позволяя разрозненным формам ликвидности связываться с рынками децентрализованным способом. UrDEX предлагает широкий спектр продуктов и услуг, включая децентрализованную биржу, децентрализованную бессрочную биржу, инструменты доходности, систему AMM и стейкинг, а также Launchpad. Уникальность подхода UrDEX заключается в том, что он переплетает множество децентрализованных рынков и инструментов, создавая более широкий спектр сетевых эффектов.