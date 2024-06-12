ULTIMA

ULTIMA – это мощная криптовалютная экосистема, основанная на токене ULTIMA. Наша экосистема объединяет целый ряд инновационных продуктов: современные криптокошельки, уникальную криптодебетовую карту, краудфандинговую платформу, собственный маркетплейс и многое другое. Многие наши продукты уникальны на рынке криптовалют.

Название криптовалютыULTIMA

МестоNo.207

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)98,792.00%

Оборотное предложение37,409

Макс. предложение100,000

Общее предложение100,000

Коэффициент обращения0.374%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум22681.001065843044,2025-02-14

Наименьшая цена2046.4140488264795,2024-06-12

Публичный блокчейнSMART

ВведениеULTIMA – это мощная криптовалютная экосистема, основанная на токене ULTIMA. Наша экосистема объединяет целый ряд инновационных продуктов: современные криптокошельки, уникальную криптодебетовую карту, краудфандинговую платформу, собственный маркетплейс и многое другое. Многие наши продукты уникальны на рынке криптовалют.

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