TITCOIN

Сатоши Накамото однажды рассматривал другое название Bitcoin – «titcoin», упомянутое в электронном письме 2009 года, которое является мемкоином, связанным с нарративом о «Breast Technology».

Название криптовалютыTITCOIN

МестоNo.3232

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.019421183545113244,2025-03-31

Наименьшая цена0.00260377035559843,2025-03-26

Публичный блокчейнSOL

ВведениеСатоши Накамото однажды рассматривал другое название Bitcoin – «titcoin», упомянутое в электронном письме 2009 года, которое является мемкоином, связанным с нарративом о «Breast Technology».

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.