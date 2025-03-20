TAT

Первый в мире ИИ-агент для производства короткометражного видео и фильмов, построенный исключительно на bnbchain.

Название криптовалютыTAT

МестоNo.3440

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.015697206470464686,2025-03-21

Наименьшая цена0.000034262054632176,2025-03-20

Публичный блокчейнBSC

ВведениеПервый в мире ИИ-агент для производства короткометражного видео и фильмов, построенный исключительно на bnbchain.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.