TALK

Cryptalk переосмысливает понятие цифровой конфиденциальности, предлагая безопасный обмен сообщениями, децентрализованные транзакции, сервисы эскроу и шифрование военного уровня. Партнеры гарантируют безопасность «без доверия», позволяя пользователям контролировать свои данные без централизованного надзора.

Название криптовалютыTALK

МестоNo.3242

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение10,000,000

Общее предложение10,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум1.8604759864836986,2025-03-25

Наименьшая цена0.33502673584603454,2025-05-07

Публичный блокчейнETH

ВведениеCryptalk переосмысливает понятие цифровой конфиденциальности, предлагая безопасный обмен сообщениями, децентрализованные транзакции, сервисы эскроу и шифрование военного уровня. Партнеры гарантируют безопасность «без доверия», позволяя пользователям контролировать свои данные без централизованного надзора.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.