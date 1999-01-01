SUIRWAPIN

Платформа нового поколения для инвестиций в токенизированные реальные активы – начиная всего от 100$. Основана на Ethereum и SUI, она соединяет возможности RWA с децентрализованной инфраструктурой, устраняя посредников и повышая эффективность.

Название криптовалютыSUIRWAPIN

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1 080 100 000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнETH

ВведениеПлатформа нового поколения для инвестиций в токенизированные реальные активы – начиная всего от 100$. Основана на Ethereum и SUI, она соединяет возможности RWA с децентрализованной инфраструктурой, устраняя посредников и повышая эффективность.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.