SUIAGENT
aiSUI – это инновационный набор ИИ-приложений (dApp), разработанный на блокчейне Sui и предназначенный для того, чтобы каждый мог создавать, запускать и монетизировать интеллектуальных агентов. Объединяя передовые ИИ-инструменты с блокчейн-инфраструктурой, aiSUI снижает барьер входа для разработчиков и бизнеса в экономику искусственного интеллекта. Пользователи могут создавать собственных ИИ-агентов с помощью мощной платформы без кода или с минимальным кодом, мгновенно токенизировать их и задействовать для выполнения полезных задач как ончейн, так и оффчейн. Основанная на токене $SUIAGENT, aiSUI предоставляет предприятиям, разработчикам и сообществам возможность беспрепятственной монетизации и интеграции ИИ.
Название криптовалютыSUIAGENT
МестоNo.3370
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%
Оборотное предложение0
Макс. предложение1,300,000,000
Общее предложение1,300,000,000
Коэффициент обращения0%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум0.00313010043849149,2025-05-14
Наименьшая цена0.000291777690145497,2025-05-23
Публичный блокчейнSUI
ВведениеaiSUI – это инновационный набор ИИ-приложений (dApp), разработанный на блокчейне Sui и предназначенный для того, чтобы каждый мог создавать, запускать и монетизировать интеллектуальных агентов. Объединяя передовые ИИ-инструменты с блокчейн-инфраструктурой, aiSUI снижает барьер входа для разработчиков и бизнеса в экономику искусственного интеллекта. Пользователи могут создавать собственных ИИ-агентов с помощью мощной платформы без кода или с минимальным кодом, мгновенно токенизировать их и задействовать для выполнения полезных задач как ончейн, так и оффчейн. Основанная на токене $SUIAGENT, aiSUI предоставляет предприятиям, разработчикам и сообществам возможность беспрепятственной монетизации и интеграции ИИ.
Сектор
Соцсети
etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.