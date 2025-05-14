SUIAGENT

aiSUI – это инновационный набор ИИ-приложений (dApp), разработанный на блокчейне Sui и предназначенный для того, чтобы каждый мог создавать, запускать и монетизировать интеллектуальных агентов. Объединяя передовые ИИ-инструменты с блокчейн-инфраструктурой, aiSUI снижает барьер входа для разработчиков и бизнеса в экономику искусственного интеллекта. Пользователи могут создавать собственных ИИ-агентов с помощью мощной платформы без кода или с минимальным кодом, мгновенно токенизировать их и задействовать для выполнения полезных задач как ончейн, так и оффчейн. Основанная на токене $SUIAGENT, aiSUI предоставляет предприятиям, разработчикам и сообществам возможность беспрепятственной монетизации и интеграции ИИ.

Название криптовалютыSUIAGENT

МестоNo.3370

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение1,300,000,000

Общее предложение1,300,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.00313010043849149,2025-05-14

Наименьшая цена0.000291777690145497,2025-05-23

Публичный блокчейнSUI

ВведениеaiSUI – это инновационный набор ИИ-приложений (dApp), разработанный на блокчейне Sui и предназначенный для того, чтобы каждый мог создавать, запускать и монетизировать интеллектуальных агентов. Объединяя передовые ИИ-инструменты с блокчейн-инфраструктурой, aiSUI снижает барьер входа для разработчиков и бизнеса в экономику искусственного интеллекта. Пользователи могут создавать собственных ИИ-агентов с помощью мощной платформы без кода или с минимальным кодом, мгновенно токенизировать их и задействовать для выполнения полезных задач как ончейн, так и оффчейн. Основанная на токене $SUIAGENT, aiSUI предоставляет предприятиям, разработчикам и сообществам возможность беспрепятственной монетизации и интеграции ИИ.

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