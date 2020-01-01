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The STP (Standard Tokenization Protocol) Network aims to build a decentralized network designed to facilitate the discovery and usage of digital assets across global communities.
Обзор
Название криптовалюты
STPT
Время выпуска
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