STOCAT

Stoopid Cats – это IP-проект нового поколения, объединяющий Web2 и Web3 с помощью игр, NFT и смелого социального посыла. Построенный вокруг глобального девиза «Don’t be stupid. Be Stoopid.» (Не будь глупым. Будь Stoopid.), мы призываем людей замедлиться, больше смеяться и наслаждаться мелочами жизни, превращая это мышление в полномасштабное движение в цифровом и реальном мире.

Название криптовалютыSTOCAT

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение2,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеStoopid Cats – это IP-проект нового поколения, объединяющий Web2 и Web3 с помощью игр, NFT и смелого социального посыла. Построенный вокруг глобального девиза «Don’t be stupid. Be Stoopid.» (Не будь глупым. Будь Stoopid.), мы призываем людей замедлиться, больше смеяться и наслаждаться мелочами жизни, превращая это мышление в полномасштабное движение в цифровом и реальном мире.

Сектор

Соцсети

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