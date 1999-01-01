STB

Stabble – это протокол, обеспечивающий бесшовный опыт работы на DEX. Пулы Stabble требуют значительно меньше ликвидности – до 97% меньше, чтобы захватить конкурентоспособные объемы торгов. Кроме того, в stabble реализованы такие инновационные функции, как управляемая протоколом ликвидность, маржинальная ликвидность и пулы кроссбиржевого арбитража. Эти усовершенствования предлагают поставщикам ликвидности расширенные возможности для фарминга доходности и хеджирования.

Название криптовалютыSTB

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение500 000 000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеStabble – это протокол, обеспечивающий бесшовный опыт работы на DEX. Пулы Stabble требуют значительно меньше ликвидности – до 97% меньше, чтобы захватить конкурентоспособные объемы торгов. Кроме того, в stabble реализованы такие инновационные функции, как управляемая протоколом ликвидность, маржинальная ликвидность и пулы кроссбиржевого арбитража. Эти усовершенствования предлагают поставщикам ликвидности расширенные возможности для фарминга доходности и хеджирования.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.