STAR10

ЕДИНСТВЕННЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТОКЕН РОНАЛДИНЬО. Станьте владельцем частички наследия Роналдиньо. Станьте частью движения $STAR10, где держатели играют, выигрывают и получают эксклюзивные вознаграждения. Токены Ronaldinho предназначены для получения эксклюзивного опыта и полезности для сообщества, предоставляя доступ к особым преимуществам и взаимодействию. Они не предназначены для инвестиций, инвестиционных контрактов или какой-либо формы обеспечения.

Название криптовалютыSTAR10

Макс. предложение1,000,000,000

Время выпуска--

Оборотное предложение67,917,588.57757287

Цена выпуска--

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