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Squid Game 2.0
SQUID2/USDT
0.0004231
--
$
0.00
Макс 24ч
0.0005900
Мин 24ч
0.0004000
Объем 24ч (SQUID2)
451.42M
Сумма 24ч (USDT)
204.36K
Макс 24ч
0.0005900
Мин 24ч
0.0004000
Объем 24ч (SQUID2)
451.42M
Сумма 24ч (USDT)
204.36K
График
Информация о токене
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Базовая
TradingView
Глубина
SQUID2
Проект SQUID2.0 учитывал опыт SQUID и превратился в проект, полностью управляемый сообществом.
Обзор
Название криптовалюты
SQUID2
Время выпуска
--
Связанные ссылки
White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
45,600,000,000
Книга ордеров
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Цена(USDT)
(SQUID2)
(USDT)
0.0004231
≈
$
0.00
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