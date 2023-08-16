SPX

SPX6900 - пародийный мемкоин, вдохновленный культовым индексом фондового рынка S&P 500. Он предлагает сатирический поворот к устоявшимся финансовым системам. Он построен на идее, что 6900 - это «большее число», чем 500, с юмором предполагая, что SPX6900 имеет большую ценность или значение, чем индекс S&P 500.

Название криптовалютыSPX

МестоNo.90

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0002%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)6.32%

Оборотное предложение930,993,090.07

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение930,993,090.07

Коэффициент обращения0.9309%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум1.7673256366431747,2025-01-19

Наименьшая цена0.000002634158164523,2023-08-16

Публичный блокчейнETH

ВведениеSPX6900 - пародийный мемкоин, вдохновленный культовым индексом фондового рынка S&P 500. Он предлагает сатирический поворот к устоявшимся финансовым системам. Он построен на идее, что 6900 - это «большее число», чем 500, с юмором предполагая, что SPX6900 имеет большую ценность или значение, чем индекс S&P 500.

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
SPX/USDC
SPX6900
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (SPX)
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Сумма 24ч (USDC)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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