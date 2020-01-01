Рынок
Купить крипто
Спот
В тренде
Фьючерсы
Фьючерсы M-Day
Популярные запросы
Горячие события
Торговля
Mobile
Отсканируйте, чтобы скачать приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Клиент Windows
Подробнее
EthXY
SEXY/USDT
--
--
--
Макс 24ч
0.0000
Мин 24ч
0.0000
Объем 24ч (SEXY)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
Макс 24ч
0.0000
Мин 24ч
0.0000
Объем 24ч (SEXY)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
График
Информация о токене
Loading..
Базовый
TradingView
Глубина
SEXY
SEXY используется для покупки внутриигровых предметов в EthXY. В EthXY игроки могут настраивать свой аватар, используя предметы RPG, включая броню и оружие. Игра ведется через чат Telegram.
Обзор
Название криптовалюты
SEXY
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
13,844,906
Книга ордеров
0.0001
Цена
(
USDT
)
(
SEXY
)
(
USDT
)
0.0000
≈
$
0.00
Сделки на рынке
Сумма()
Цена()
Сумма
()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
Спот
5X-X Фьючерсы
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
В тренде
Купить SEXY
Продать SEXY
Лимит
Маркет
Перевод
Купить за
USD
Доступно
--
USDT
Цена
USDT
Сумма
SEXY
Всего
USDT
Купить SEXY
Доступно
--
SEXY
Цена
USDT
Сумма
SEXY
Всего
USDT
Продать SEXY
Открытые ордера
(0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Открытые ордера
(0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Скрыть другие пары
Торговая пара
Дата
Тип
Сторона
Цена
Количество
Сумма ордера
Исполнено
Условия триггера
Отменить все
Сеть стабильна
Документы API
Документы API
Соцсети
Отправить запрос
Отправить запрос
Онлайн-поддержка клиентов
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...