SECU

SECU — это нативный утилитарный токен платформы SECURIST. Он предоставляется компаниям и консультантам, использующим платформу SECURIST, в качестве вознаграждения за активный вклад и используется как валюта для доступа к услугам информационной безопасности и решению ATHENA ISMS по конкурентоспособным ценам. SECU продолжает расширяться, чтобы улучшить информационную безопасность как для частных лиц, так и для организаций.

Название криптовалютыSECU

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение90,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеSECU — это нативный утилитарный токен платформы SECURIST. Он предоставляется компаниям и консультантам, использующим платформу SECURIST, в качестве вознаграждения за активный вклад и используется как валюта для доступа к услугам информационной безопасности и решению ATHENA ISMS по конкурентоспособным ценам. SECU продолжает расширяться, чтобы улучшить информационную безопасность как для частных лиц, так и для организаций.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.