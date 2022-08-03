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SmartBlockChainCity
SBCC/USDT
0.349
0.00%
$
0.00
Макс 24ч
0.354
Мин 24ч
0.342
Объем 24ч (SBCC)
140.32K
Сумма за 24ч (USDT)
49.19K
Макс 24ч
0.354
Мин 24ч
0.342
Объем 24ч (SBCC)
140.32K
Сумма за 24ч (USDT)
49.19K
График
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SBCC
В Smart Block Chain City DAO, к которой вы можете присоединиться через PYLON, достигнут консенсус в отношении наиболее эффективного и доступного решения для улучшения жизни умного города.
Обзор
Название криптовалюты
SBCC
Время выпуска
--
Связанные ссылки
White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
3,000,000,000
Книга ордеров
0.001
0.001
0.01
0.1
1
Цена(USDT)
(SBCC)
(USDT)
0.349
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