RWAI

Rwai — это платформа на базе искусственного интеллекта, разработанная для упрощения процесса исследования, отчетности и запуска проектов в сфере криптовалют и токенизированных реальных активов (RWA). Она автоматизирует весь процесс запуска, от валидации идеи до реализации, устраняя технические сложности и сокращая потребность в ресурсах. Поддерживаемая токеном $RWAI, платформа предоставляет основанные на данных исследования, комплексную отчетность и практические рекомендации для уверенного и эффективного запуска проектов. Rwai обслуживает инвесторов, разработчиков и учреждения, которые ищут оптимизированный путь для реализации своих блокчейн-проектов.

Название криптовалютыRWAI

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBASE

ВведениеRwai — это платформа на базе искусственного интеллекта, разработанная для упрощения процесса исследования, отчетности и запуска проектов в сфере криптовалют и токенизированных реальных активов (RWA). Она автоматизирует весь процесс запуска, от валидации идеи до реализации, устраняя технические сложности и сокращая потребность в ресурсах. Поддерживаемая токеном $RWAI, платформа предоставляет основанные на данных исследования, комплексную отчетность и практические рекомендации для уверенного и эффективного запуска проектов. Rwai обслуживает инвесторов, разработчиков и учреждения, которые ищут оптимизированный путь для реализации своих блокчейн-проектов.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
RWAI/USDT
RWAI by Virtuals
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (RWAI)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
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