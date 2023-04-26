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RUGame Labs

RUG/USDT
0.00001342--
$0.00
Макс 24ч
0.00001798
Мин 24ч
0.00001342
Объем 24ч (RUG)
7.67B
Сумма за 24ч (USDT)
132.55K
Макс 24ч
0.00001798
Мин 24ч
0.00001342
Объем 24ч (RUG)
7.67B
Сумма за 24ч (USDT)
132.55K
График
Информация о токене
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Базовая
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Глубина
RUG
$RUG - это управляемый сообществом криптовалютный токен web3, который призван подпитывать будущее игр и NFT. Уникальность этого проекта заключается в том, что он управляется сообществом, то есть геймеры, разработчики и создатели со всего мира имеют контроль над своим игровым опытом и активами, которые они создают. Начав работу в мемкоин-метафоре PEPE, мы в значительной степени согласны с этим и считаем, что это сердце пространства. Геймеры должны относиться к токенам как к чистому развлечению и одной из многих причин присоединиться к этому пространству. Токен $RUG можно использовать для покупки игровых активов, NFT и поддержки разработчиков инди-игр, обеспечивая полезность в экосистеме игр и NFT.
Обзор
Название криптовалюты
RUG
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
100,000,000,000
Книга ордеров
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(USDT)

0.00001342$0.00
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