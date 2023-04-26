$RUG - это управляемый сообществом криптовалютный токен web3, который призван подпитывать будущее игр и NFT. Уникальность этого проекта заключается в том, что он управляется сообществом, то есть геймеры, разработчики и создатели со всего мира имеют контроль над своим игровым опытом и активами, которые они создают. Начав работу в мемкоин-метафоре PEPE, мы в значительной степени согласны с этим и считаем, что это сердце пространства. Геймеры должны относиться к токенам как к чистому развлечению и одной из многих причин присоединиться к этому пространству. Токен $RUG можно использовать для покупки игровых активов, NFT и поддержки разработчиков инди-игр, обеспечивая полезность в экосистеме игр и NFT.