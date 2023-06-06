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Roseon
ROSX/USDT
0.02579
--
$
0.00
Макс 24ч
0.02846
Мин 24ч
0.02166
Объем 24ч (ROSX)
11.56M
Сумма за 24ч (USDT)
302.76K
Макс 24ч
0.02846
Мин 24ч
0.02166
Объем 24ч (ROSX)
11.56M
Сумма за 24ч (USDT)
302.76K
График
Информация о токене
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Базовая
TradingView
Глубина
ROSX
Roseon внедряет крипто благодаря пользовательскому опыту и геймификации.
Обзор
Название криптовалюты
ROSX
Время выпуска
--
Связанные ссылки
White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
185000000
Книга ордеров
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Цена(USDT)
(ROSX)
(USDT)
0.02579
≈
$
0.00
Сделки на рынке
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