REENTAL

Reental – это токенизированная инвестиционная платформа, цель которой – предоставить населению доступ к лучшим инвестиционным возможностям в прибыльные и ликвидные активы.

Название криптовалютыREENTAL

МестоNo.8659

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение200 000 000

Общее предложение200 000 000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.2853311847149312,2024-07-01

Наименьшая цена0.18315677098252559,2024-09-16

Публичный блокчейнMATIC

ВведениеReental – это токенизированная инвестиционная платформа, цель которой – предоставить населению доступ к лучшим инвестиционным возможностям в прибыльные и ликвидные активы.

Сектор

Соцсети

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