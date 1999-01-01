RATO

$RATO – это новый персонаж, созданный Мэттом Фьюри, создателем лягушонка Pepe. Персонаж по имени «Rato» – старый персонаж и тесно связан с мемкоином $RATO.

Название криптовалютыRATO

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

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Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнETH

Введение$RATO – это новый персонаж, созданный Мэттом Фьюри, создателем лягушонка Pepe. Персонаж по имени «Rato» – старый персонаж и тесно связан с мемкоином $RATO.

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