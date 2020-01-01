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RAFT
"Raft" позволяет генерировать R, ведущий децентрализованный долларовый стэйблкоин, путем открытия CDP (collateralized debt position) или внесения стэйблкоинов в резерв протокола "Raft".
Обзор
Название криптовалюты
RAFT
Время выпуска
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Официальный веб-сайт
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