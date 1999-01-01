PI

Pi Network – это социальная криптовалюта, платформа для разработчиков и экосистема, созданная для повсеместной доступности и использования в реальном мире. Она позволяет пользователям майнить и совершать сделки с Pi с помощью удобного для мобильных устройств интерфейса, а также поддерживает приложения, созданные на основе экосистемы блокчейн. В Pi уже более 60 миллионов активных пользователей, из которых более 19 миллионов прошли проверку личности (с помощью собственного решения KYC) и более 10 миллионов перешли в основную сеть.

Название криптовалютыPI

Макс. предложение100,000,000,000

Время выпуска--

Оборотное предложение7,128,382,100.217916

Цена выпуска--

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