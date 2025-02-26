PI

Pi Network – это социальная криптовалюта, платформа для разработчиков и экосистема, созданная для повсеместной доступности и использования в реальном мире. Она позволяет пользователям майнить и совершать сделки с Pi с помощью удобного для мобильных устройств интерфейса, а также поддерживает приложения, созданные на основе экосистемы блокчейн. В Pi уже более 60 миллионов активных пользователей, из которых более 19 миллионов прошли проверку личности (с помощью собственного решения KYC) и более 10 миллионов перешли в основную сеть.

Название криптовалютыPI

МестоNo.29

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0012%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.72%

Оборотное предложение7,469,216,729.852117

Макс. предложение100,000,000,000

Общее предложение100,000,000,000

Коэффициент обращения0.0746%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум2.9816444104522235,2025-02-26

Наименьшая цена0.40123967836094104,2025-04-05

Публичный блокчейнPINETWORK

ВведениеPi Network – это социальная криптовалюта, платформа для разработчиков и экосистема, созданная для повсеместной доступности и использования в реальном мире. Она позволяет пользователям майнить и совершать сделки с Pi с помощью удобного для мобильных устройств интерфейса, а также поддерживает приложения, созданные на основе экосистемы блокчейн. В Pi уже более 60 миллионов активных пользователей, из которых более 19 миллионов прошли проверку личности (с помощью собственного решения KYC) и более 10 миллионов перешли в основную сеть.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
PI/USD1
Pi Network
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (PI)
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Сумма 24ч (USD1)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
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