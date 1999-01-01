PELL

Pell Network построила омничейн-децентрализованную сеть валидированных сервисов, управляемую рестейкингом BTC, чтобы расширить сферу криптоэкономической безопасности BTCFi и полностью раскрыть потенциал безопасности Bitcoin. Pell повышает эффективность капитала для стейкеров и предоставляет разработчикам эффективный, безопасный и доступный способ создания валидированных сервисов. Опираясь на нашу инновационную омничейн-сеть рестейкинга BTC, Pell ускорит процесс создания всеобъемлющей омничейн-инфраструктуры для децентрализованных финансов, управляемых искусственным интеллектом (DeFAI).

Название криптовалютыPELL

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение2,100,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеPell Network построила омничейн-децентрализованную сеть валидированных сервисов, управляемую рестейкингом BTC, чтобы расширить сферу криптоэкономической безопасности BTCFi и полностью раскрыть потенциал безопасности Bitcoin. Pell повышает эффективность капитала для стейкеров и предоставляет разработчикам эффективный, безопасный и доступный способ создания валидированных сервисов. Опираясь на нашу инновационную омничейн-сеть рестейкинга BTC, Pell ускорит процесс создания всеобъемлющей омничейн-инфраструктуры для децентрализованных финансов, управляемых искусственным интеллектом (DeFAI).

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.