Рынки
Купить крипто
Спот
В тренде
Фьючерсы
Фьючерсы M-Day
Популярные запросы
Горячие события
Торговля
Mobile
Отсканируйте, чтобы скачать приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Клиент Windows
Подробнее
PEAKDEFI
PEAK/USDT
--
--
--
Макс 24ч
0.0000000
Мин 24ч
0.0000000
Объем 24ч (PEAK)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
Макс 24ч
0.0000000
Мин 24ч
0.0000000
Объем 24ч (PEAK)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
График
Информация о токене
Loading..
Базовый
TradingView
Глубина
PEAK
PEAKDEFI — это самофинансируемый проект, который предоставляет DeFi для сообщества. Он начался в 2020 году и с тех пор зарекомендовал себя как экосистема с различными продуктами web3 и различными утилитами для токена PEAK.
Обзор
Название криптовалюты
PEAK
Время выпуска
--
Связанные ссылки
White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
1,751,790,283
Книга ордеров
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Цена(USDT)
(PEAK)
(USDT)
0.0000000
≈
$
0.00
Сделки на рынке
Сумма()
Цена()
Сумма
()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
Спот
5X-X Фьючерсы
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
В тренде
Купить PEAK
Продать PEAK
Лимит
Маркет
Перевод
Купить за
USD
Доступно
--
USDT
Цена
USDT
Сумма
PEAK
Всего
USDT
Купить PEAK
Доступно
--
PEAK
Цена
USDT
Сумма
PEAK
Всего
USDT
Продать PEAK
Открытые ордера
(0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Открытые ордера
(0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Скрыть другие пары
Торговая пара
Дата
Тип
Сторона
Все
Покупка
Продажа
Цена
Количество
Сумма ордера
Исполнено
Условия триггера
Отменить все
Все
Лимит
Стоп-лимит
Только размещение
Сеть стабильна
Документы API
Документы API
Соцсети
Отправить запрос
Отправить запрос
Онлайн-поддержка клиентов
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...