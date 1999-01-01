OZK

OpenZK Network – это революционный 2 уровень, основанный на технологии ZK роллапов, в котором легко интегрируются стейкинг и рестейкинг ETH, а также вознаграждения в стейблкоинах. Легко совершайте стейкинг и соединяйте свои активы, чтобы получить многочисленные вознаграждения и молниеносные и низкозатратные транзакции. Испытайте следующую эволюцию DeFi, NFT, игр и торговли – все в одном месте с OpenZK.

Название криптовалютыOZK

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение15.000.000.000

Общее предложение15.000.000.000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнETH

ВведениеOpenZK Network – это революционный 2 уровень, основанный на технологии ZK роллапов, в котором легко интегрируются стейкинг и рестейкинг ETH, а также вознаграждения в стейблкоинах. Легко совершайте стейкинг и соединяйте свои активы, чтобы получить многочисленные вознаграждения и молниеносные и низкозатратные транзакции. Испытайте следующую эволюцию DeFi, NFT, игр и торговли – все в одном месте с OpenZK.

Сектор

Соцсети

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