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ordinex

ORD/USDT
0.000002239--
$0.00
Макс 24ч
0.000002261
Мин 24ч
0.000002220
Объем 24ч (ORD)
35.04B
Сумма за 24ч (USDT)
73.38K
Макс 24ч
0.000002261
Мин 24ч
0.000002220
Объем 24ч (ORD)
35.04B
Сумма за 24ч (USDT)
73.38K
График
Информация о токене
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Базовая
TradingView
Глубина
ORD
Цель Ordinex - стать платформой для торговли Bitcoin NFTs, также известными как Ordinals. Ordinex будет создана для обеспечения безопасной, надежной и прозрачной среды для торговли Bitcoin Ordinals с простым в использовании интерфейсом.
Обзор
Название криптовалюты
ORD
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
1,000,000,000,000
Книга ордеров
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Цена(USDT)

(ORD)

(USDT)

0.000002239$0.00
Сделки на рынке
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