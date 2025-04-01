NTV

Мы переосмыслили Землю как живую цифровую экономику, управляемую искусственным интеллектом. В Nativ вы не просто играете – вы владеете, строите, управляете и процветаете.

Название криптовалютыNTV

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение148,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBASE

ВведениеМы переосмыслили Землю как живую цифровую экономику, управляемую искусственным интеллектом. В Nativ вы не просто играете – вы владеете, строите, управляете и процветаете.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.