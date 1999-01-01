NOVAAI

Nova Agent – это блокчейн-экосистема на базе искусственного интеллекта, призванная совершить революцию в децентрализованных технологиях. Благодаря блокчейну NovaAI и интегрированному кошельку она обеспечивает безопасность и масштабируемость. ИИ-агенты оптимизируют транзакции, а пользователи могут майнить токены, участвовать в аирдропах и участвовать в экономике NOVA.

Название криптовалютыNOVAAI

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBASE

ВведениеNova Agent – это блокчейн-экосистема на базе искусственного интеллекта, призванная совершить революцию в децентрализованных технологиях. Благодаря блокчейну NovaAI и интегрированному кошельку она обеспечивает безопасность и масштабируемость. ИИ-агенты оптимизируют транзакции, а пользователи могут майнить токены, участвовать в аирдропах и участвовать в экономике NOVA.

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