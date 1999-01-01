MSDG

MSDG разработан, чтобы предложить увлекательную смесь решения головоломок, стратегии и блокчейн-инцентивов. Вот основные особенности, которые отличают его от других: Геймплей на основе головоломок (мини-приложение Telegram), расширение карточных боев, экономика на основе блокчейна, децентрализованная собственность и честная игра, многофазная разработка. Mystic The Gathering – это не просто игра, а цифровой мир, в котором сливаются стратегия, магия и технологии, предлагая игрокам уникальный и награждающий опыт.

Название криптовалютыMSDG

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеMSDG разработан, чтобы предложить увлекательную смесь решения головоломок, стратегии и блокчейн-инцентивов. Вот основные особенности, которые отличают его от других: Геймплей на основе головоломок (мини-приложение Telegram), расширение карточных боев, экономика на основе блокчейна, децентрализованная собственность и честная игра, многофазная разработка. Mystic The Gathering – это не просто игра, а цифровой мир, в котором сливаются стратегия, магия и технологии, предлагая игрокам уникальный и награждающий опыт.

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
MSDG/USDT
MSDG
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Книга ордеров
Сделки на рынке
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