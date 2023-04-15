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Oi Network
MOM/USDT
0.1760
--
$
0.00
Макс 24ч
0.1789
Мин 24ч
0.1760
Объем 24ч (MOM)
427.98K
Сумма за 24ч (USDT)
75.15K
Макс 24ч
0.1789
Мин 24ч
0.1760
Объем 24ч (MOM)
427.98K
Сумма за 24ч (USDT)
75.15K
График
Информация о токене
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Базовая
TradingView
Глубина
MOM
Oi! Network - это мобильное приложение Web3 для решения социальных задач, направленное на удовлетворение потребности в кураторстве контента в социальных сетях и краудсорсинге влияния.
Обзор
Название криптовалюты
MOM
Время выпуска
--
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White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
10,000,000,000
Книга ордеров
0.0001
0.0001
0.001
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(USDT)
0.1760
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