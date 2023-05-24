mexc
РынкиКупить криптоСпотовая
В тренде
ФьючерсыФьючерсы M-DayETF

Торговля

Mobile
Отсканируйте, чтобы скачать приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Клиент WindowsПодробнее

Minti

MINTI/USDT
0.0444--
$0.00
Макс 24ч
0.0606
Мин 24ч
0.0425
Объем 24ч (MINTI)
3.81M
Сумма за 24ч (USDT)
230.31K
Макс 24ч
0.0606
Мин 24ч
0.0425
Объем 24ч (MINTI)
3.81M
Сумма за 24ч (USDT)
230.31K
График
Информация о токене
Loading..
Базовая
TradingView
Глубина
MINTI
Mintway — это первый в мире глобальный портал NFT, где вы можете получать прибыль от разделения владения цифровыми активами и делиться всей информацией о NFT, а также торговые площадки, где вы можете покупать и продавать права собственности на цифровые активы. Проект находится на стадии разработки (и посевного раунда). Мы выпустили игру Dapp, DigToc и обслуживали программу запуска NFT. Игра DigToc: (https://digtoc.com/), прототип MINTWAY: (http://mintway.net/), бета-версия NFT launcher (https://nftvalley.io) и Airdropper (инфрасервис для токена. https: //airdropper.net)
Обзор
Название криптовалюты
MINTI
Время выпуска
Связанные ссылки
Цена выпуска
Макс. предложение
2000000000
Книга ордеров
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Цена(USDT)

(MINTI)

(USDT)

0.0444$0.00
Сделки на рынке
Количество()
Цена()
Количество()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
ETF
Спот
5X-X Фьючерсы
ETF
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
В тренде
Купить MINTI
Продать MINTI
Лимит
Маркет
Перевод
Купить за
USD
Доступно -- USDT
ЦенаUSDT
Кол-воMINTI
ВсегоUSDT
Доступно -- MINTI
ЦенаUSDT
Кол-воMINTI
ВсегоUSDT
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Торговая пара
Время
Тип
Сторона
Все
Покупка
Продажа
Цена
Сумма
Исполнено
Всего
Стоп
Отменить все
Все
Лимит
Стоп-лимит
Только размещение
Сеть стабильна
Документы API
Документы API
Соцсети
Отправить запрос
Отправить запрос
Онлайн-поддержка клиентов
Онлайн-поддержка клиентов