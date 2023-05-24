Mintway — это первый в мире глобальный портал NFT, где вы можете получать прибыль от разделения владения цифровыми активами и делиться всей информацией о NFT, а также торговые площадки, где вы можете покупать и продавать права собственности на цифровые активы. Проект находится на стадии разработки (и посевного раунда). Мы выпустили игру Dapp, DigToc и обслуживали программу запуска NFT. Игра DigToc: (https://digtoc.com/), прототип MINTWAY: (http://mintway.net/), бета-версия NFT launcher (https://nftvalley.io) и Airdropper (инфрасервис для токена. https: //airdropper.net)