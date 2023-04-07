Протокол Liquid Staking позволяет вам продолжать получать пассивный доход, обеспечивая при этом гибкость для изучения других возможностей DeFi с использованием этого производного токена. В любом случае, протокол $LSD работает аналогично группе управления инвестициями для технологии ликвидного стейкинга. Протокол выступает в качестве посредника, распределяя ваши средства в ликвидные стейкинг-протоколы с помощью автоматизированных проприетарных смарт-контрактов, которые анализируют и рассматривают наилучшие потенциальные варианты доходности, доступные автоматически для вас.